Svečano u Rasnu: procesija, misa i blagoslov vitraja na proslavi 800. obljetnice preminuća sv. Franje

RASNO – Župa sv. Franje Asiškoga u Rasnu obilježila je 800. obljetnicu preminuća sv. Franje Asiškoga procesijom, svečanim misnim slavljem i blagoslovom novoga vitraja, a proslava je završena večernjim pučkim veseljem i druženjem mještana. Središnji dio proslave započeo je u 11 sati procesijom s kipom sv. Franje oko župnog dvorišta, u kojoj je sudjelovao velik broj vjernika.

Nakon procesije uslijedilo je svečano misno slavlje koje je predvodio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš.

U sklopu obilježavanja velike obljetnice upriličen je i blagoslov vitraja s motivom stigmi sv. Franje. Autor vitraja je akademski kipar Stjepan Skoko.

Proslava je nastavljena i u večernjim satima, kada je kraj stare Pučke škole Ivana Sopte održano pučko veselje i druženje, koje je okupilo brojne mještane.

Izvor: Crkva na kamenu/Jabuka.tv