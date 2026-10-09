MOSTAR – U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, slavljena je 8. lipnja sveta misa za početak nove akademske godine koju je predvodio biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić u koncelebraciji povjerenika za pastoral mladih hercegovačkih biskupija don Ivana Martića, njegova prethodnika na toj dužnosti don Gabrijela Pavlovića te župnoga vikara župe sv. Mateja don Mate Galića. Liturgijsko pjevanje animirao je glazbeni sastav studenata.

U svojoj propovijedi biskup Petar poručio je studentima kako svaki „početak akademske godine uvijek sa sobom nosi planove, očekivanja, ispite, pitanja o budućnosti… Na Sveučilištu se mnogo toga postiže radom: znanje, ispit, diploma, stručnost“, što zahtijeva disciplinu i ozbiljnost. „Postoje stvari za koje se moramo truditi, ali postoje i stvari koje se mogu samo primiti: život, ljubav, prijateljstvo, oproštenje, vjera, milost“ te naglasio kako je „jedna od važnih životnih mudrosti naučiti razlikovati ono što trebamo postići od onoga za što moramo ostati otvoreni da bismo primili“. Poručio je mladima kako „kršćanska vjera ne umanjuje rad, trud ni ambiciju, ali oslobađa čovjeka od potrebe da vlastitim uspjehom dokazuje svoju vrijednost. Duh Sveti nije nagrada najboljima, nego dar, zato se može ozbiljno raditi i odgovorno živjeti“.

„Isusove riječi mogu biti vrlo dobar program jedne akademske godine: ištite, tražite, kucajte. Sveučilište ne bi smjelo biti samo mjesto skupljanja informacija, nego i mjesto traženja istine. Zato se ne treba bojati pitanja: zašto studiram, kakav čovjek želim postati, što ću učiniti sa znanjem koje stječem i hoće li ono jednoga dana služiti i drugima. Ne treba se bojati ni pitanja o vjeri i o Bogu. Vjera koja ozbiljno traži, ne postaje slabija, nego zrelija. Čovjek koji misli da već sve zna, zatvara se i znanju i vjeri“, naglasio je biskup Petar.

Poručio je kako se na početku akademske godine treba pitati „što želim postići te kakva osoba želim postati“. Isus je rekao „da će Otac dati Duha Svetoga onima koji ga zaištu. To je veće obećanje od ispunjenja naših pojedinačnih želja. Duh Sveti daje svjetlo kada ne znamo kojim putem krenuti, snagu kada je teško, mudrost kada treba odlučiti i hrabrost kada treba ponovno početi. Bog nam, dakle, ne daje uvijek gotova rješenja, ali ne ostavlja čovjeka samoga u onome kroz što prolazi. Bilo bi premalo napustiti Sveučilište samo s diplomom. Dobro bi bilo otići s njega i kao zreliji ljudi, sposobni misliti, tražiti istinu, priznati vlastite granice i svoje znanje staviti u službu dobra. Zato valja ozbiljno učiti i odgovorno raditi, ali bez iluzije da sve ovisi samo o nama. Najvažnije stvari u životu ostaju dar, a Isus danas obećava da Otac daje Duha Svetoga onima koji ga zaištu“, zaključio je biskup Petar.

Na kraju misnoga slavlja nazočnima se obratio i don Ivan Martić. Zahvalio je biskupu Petru na predvođenju ovoga misnog slavlja i njegovoj kontinuiranoj potpori projekata za mlade u njegovim Biskupijama te svojim prethodnicima don Branimiru Bevandi i don Gabrijelu Pavloviću. Zahvalio je i rektoru Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivi Čolaku te cijelome vodstvu Sveučilišta, kao i svim profesorima na otvorenosti za suradnju te im poručio kako imaju „veliku odgovornost odgajanja ljudi koji će sutra biti ljudi znanja i morala. Međutim, znanje bez višega smisla postaje beskorisno, a moral bez Krista postaje samo puko nastojanje da ostvarimo ono što nam samo Krist daje, a to je spasenje“. Zamolio ih je da ne dopuste „da se Ime Isusa Krista izbaci s našega Sveučilišta i iz naših života. Nije uzalud sišao s neba, došao je da živi suživot s nama, da bude na našim ulicama, da bude u našim domovima, da bude na našim fakultetima, na radnim mjestima. Nemojte Ga izbaciti! To je jedino Ime koje daje smisao svemu“. Također, zahvalio je i studentima te ih pozvao da sudjeluju u sadržajima koje organizira Vijeće za pastoral mladih hercegovačkih Biskupija „MiViDiMo“.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA