Svetom misom obilježena 81. obljetnica ubojstva mostarskih franjevaca

MOSTAR – U franjevačkoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru proslavljena je sveta misa povodom 81. obljetnice pobijenih mostarskih fratara, u ozračju molitve, sabranosti i dubokog pijeteta prema njihovoj žrtvi. Fratre su 1945. godine pogubili partizani, pripadnici komunističkih vlasti, a njihovo stradanje ostalo je trajno upisano u sjećanje Crkve i vjerničkog puka.

Na početku misnog slavlja svećenici su u procesiji ušli u crkvu, a isprva su u dostojanstvenu hodu oltaru prilazili članovi Franjevačke mladeži, koji su nosili upaljene svijeće te su ih, došavši pred oltar, rasporedili oblikujući Tau – prepoznatljivi franjevački simbol nasljedovanja Krista i vjernosti evanđelju. Na svojim su majicama mladi nosili slike ubijenih mučenika, čime su na snažan i dirljiv način posvjedočili trajno sjećanje na njihovu žrtvu.

Svetu misu predslavio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, uz koncelebraciju više svećenika i sudjelovanje brojnih vjernika.

U prigodnoj homiliji fra Mario Knezović, gvardijan franjevačkog samostana i župnik župe sv. Petra i Pavla govorio je o značenju mučeništva i vjernosti evanđelju, istaknuvši kako žrtva mostarskih fratara ostaje trajni poticaj na ustrajnost u vjeri i svjedočenju istine, unatoč povijesnim nepravdama i stradanjima.

– Njihova krv nije prolivena uzalud. Ona je trajni poticaj da ostanemo postojani u dobru, – poručio je fra Mario, naglasivši kako sjećanje na pobijene fratre nije tek povijesni čin, nego živa opomena i poziv na odgovornost u sadašnjem vremenu.

Fra Jozo Grbeš zahvalio je svima na sudjelovanju, podsjetivši na važnost zajedništva i očuvanja identiteta. Istaknuo je kako su mostarski fratri svojim životom i smrću ostavili dubok trag u povijesti hercegovačkih franjevaca i cjelokupnog hrvatskoga naroda.

Obljetnica je i ove godine okupila brojne vjernike koji su zajedničkom molitvom i sudjelovanjem u euharistijskom slavlju odali počast ubijenim fratrima, izražavajući nadu da će njihova žrtva i dalje biti nadahnuće za život u istini, vjeri i ljubavi.

Željko Batarilo

Izvor: Crkva na kamenu/Maria vision Međugorje