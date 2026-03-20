U Mostaru započelo 95. redovito zasjedanje BK BiH

MOSTAR- U Mostaru je u prostorijama Biskupskog ordinarijata u petak 20. ožujka započelo 95. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na zasjedanju sudjeluju svi članovi BK BiH: predsjednik BK BiH vrhhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić, dopredsjednik, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj mons. Petra Palića, banjolučki biskup mons. Željko Majić, vojni biskup mons. Miro Relota i apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup mons. Aldo Cavalli te apostolski nuncij u BiH nadbiskup mons. Francis A. Chullikatt, delegat Hrvatske biskupske konferencije gospićko-senjski biskup mons. Marko Medo, delegat Talijanske biskupske konferencije nadbiskup Pesara i Urbina mons. Sandro Salvucci i generalni tajnik BK BiH vlč. Bojan Ivešić.

U svom uvodnom govoru predsjednik BK BiH nadbiskup Vukšić pozdravio je sve sudionike, a osobit pozdrav je uputio novom vojnom biskupu u BiH mons. Miri Reloti istaknuvši da je to prvo zasjedanje BK BiH na kojemu on sudjeluje. Zahvalio je Tajništvu BK BiH na pripremi zasjedanja.

„Na ovom zasjedanju, osvrnut ćemo se najprije na provedbu zaključaka s prošle 94. redovite sjednice naše Biskupske konferencije. Potom ćemo saslušati izviješća o radu predsjednika pojedinih vijeća, Tajništva Biskupske konferencije, Katoličke tiskovne agencije te Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela. Razmotrit ćemo način reguliranja djelovanja karizmatskih pokreta i pojedinaca na našem području, prijedlog izmjena Statuta Caritasa Bosne i Hercegovine, pristigle dopise i saslušati izvješća svojih delegata na različitim susretima“, kazao je vrhbosanski nadbiskup.

Mons. Vukšić je od crkvenih događaja izdvojio 13. Susret hrvatske katoličke mladeži, koji će početkom svibnja biti održan u Požegi, kao važan pastoralni događaj okupljanja mladih katolika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te hrvatske inozemne pastve.

Na Kupresu će zadnje nedjelje u srpnju, u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život BK BIH, biti održan 9. Obiteljski dan. Nadbiskup Vukšić je pozvao vjernike da sudjeluju na ta dva događaja.

Svim franjevačkim zajednicama, koje postoje i djeluju na području biskupija u BiH, čestitao je 800. obljetnicu od smrti sv. Franje „koja neka i u našim krajevima bude na dostojan način obilježena i neka donese bogate duhovne plodove“.

„Na društvenom planu već je, po raznim događajima i javnim raspravama, prepoznatljivo da se nalazimo u izbornoj godini. U tom vidu, još jednom želimo izraziti svoju zabrinutost zbog neodgovornoga ponašanja i nepromišljenih izjava pojedinaca jer izazivaju osjećanje nesigurnosti i straha kod ljudi. Naspram tomu, sve protagoniste društvenih procesa, a posebice one koji sudjeluju u vlasti i donose odluke, pozivamo da se suzdrže od teških riječi i uvreda i da poštuju pojedinačna i kolektivna prava ljudi, konstitutivnih naroda i manjinskih grupa. U ime pravde i društvene etike očekujemo također da, radi uspostave društvene sloge i pronalaženja pravednog izbornog sustava i radi provođenja potrebite ustavne i zakonske reforme, svoju pomoć pruže i predstavnici međunarodne zajednice. To je prije svega pitanje društvene etike jer tu reformu zahtijeva pravda. Potrebno je to, da bi se otklonila svaka pravna i stvarna mogućnost nepravde, nadglasavanja, manipulacija i dominacije, i da bi se pronašao zakonski sustav koji će osigurati poštivanje ljudskih prava i dostojanstva te u kojemu će svaki narod i manjinska grupa biti u stanju sama birati i imati svoje predstavnike,“ poručio je nadbiskup Vukšić.

Predsjednik BK BiH je dodao da su etička i moralna načela pravde i jednakosti „naša snaga“: „Kao kršćani uvijek ćemo biti na strani načela kršćanskoga morala i od njih se ne odustaje, što nam na poseban način poručuje događaj Velikoga Petka, ni onda kad povijesni uspjeh nije osiguran. Pri tomu, znademo također, da je dijalog jedini moralno prihvatljiv način koji izabrani predstavnici moraju slijediti u pregovorima radi pronalaženja rješenja.“

Pozdrave sudionicima 95. zajedanja BK BiH uputio je i domaćin biskup Petar Palić. „S osobitom radošću i bratskim poštovanjem pozdravljam vas u Mostaru, u ovoj mjesnoj Crkvi koja vas danas ne prima tek kao gostoljubiv dom, već kao živi prostor zajedništva u kojemu smo pozvani osluškivati poticaje Duha Svetoga. Naše okupljanje na zasjedanju Biskupske konferencije uvijek nadilazi okvire redovitog administrativnog susreta. Ono je vidljivi znak našeg sakramentalnog jedinstva u apostolskoj službi i zajedničke odgovornosti za povjereni nam narod Božji,“ kazao je mons. Palić.

Dodao je da je vrijeme u kojemu živimo bremenito različitim izazovima koji pogađaju vjernike i društvo. „Kao pastiri, trajno smo pozvani uranjati u otajstvo Kristova poslanja, svjesni da nam nije dana vlast nad stadom, nego smo pozvani da kao brižni čuvari nade budemo ponizni poslužitelji otajstava spasenja.“

„Naše se zasjedanje odvija u ozračju proslave svetkovine svetoga Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, zaručnika Blažene Djevice Marije i čuvara Otkupiteljeva. U njegovoj rječitoj šutnji i nepokolebljivoj poslušnosti otkrivamo uzor i biskupske službe. Sveti Josip nas podsjeća i na očinsku dimenziju naše službe. U svijetu obilježenom sukobima, nesigurnošću, ranama prošlosti i tjeskobom pred budućnošću, naš je narod žedan riječi ohrabrenja i svjedočanstva nepokolebljive vjere. Pozvani smo biti znak postojanosti i svjetlo koje ne gasne, što možemo ostvariti samo ako ostanemo duboko ukorijenjeni u Kristu, Dobrom Pastiru, te ako među sobom njegujemo istinsko, požrtvovno bratstvo“, kazao je u svom obraćanju dopredsjednik BK BiH.

Zasjedanje će završit u subotu 21. ožujka konferencijom za medije u 12 sati u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA