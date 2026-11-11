U Stocu predstavljena knjiga vlč. Bojana Ivešića o religijskim prilikama u Jugoslaviji nakon Drugoga svjetskog rata

STOLAC – U Biskupijskom centru Sarsenterum u Stocu sinoć je održano predstavljanje knjige „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleya o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“, autora vlč. Bojana Ivešića. Predstavljanju je nazočio velik broj Stočana koji su iskazali zanimanje za ovu vrijednu povijesnu studiju i temu koja rasvjetljava jedno od osjetljivih razdoblja crkvene i nacionalne povijesti.

Na početku susreta okupljene je pozdravio Mladen Bošković, predsjednik Matice hrvatske Stolac, zahvalivši svima na dolasku i istaknuvši važnost organiziranja kulturnih i znanstvenih događaja koji doprinose očuvanju povijesne baštine i kulture sjećanja.

O knjizi su govorili msgr. Ratko Perić, biskup u miru, Marko Babić, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru, te sam autor don Bojan Ivešić. Program je moderirala Andrea Perić, a glazbeni doprinos večeri dali su Tomislav i Danijel Perić.

Knjiga donosi dokumente iz Vatikanskog arhiva nastale u okviru diplomatske djelatnosti američkog nadbiskupa Josepha Patricka Hurleya, koji je od 1946. do 1952. godine obnašao službu regenta Apostolske nuncijature u komunističkoj Jugoslaviji.

Posebna vrijednost studije ogleda se u dokumentaciji o sudskim procesima zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, mostarsko-duvanjskom biskupu Petru Čuli i njegovu suradniku don Mati Nuiću, kao i drugim svećenicima i istaknutim pojedincima koji su se našli na udaru tadašnjega komunističkog režima.

Riječ je o povijesnoj studiji koja kroz arhivske dokumente donosi nove spoznaje o položaju Katoličke Crkve i religijskim prilikama u poslijeratnoj Jugoslaviji.

Predstavljanje u Stocu bilo je prigoda za upoznavanje s ovim vrijednim povijesnim izdanjem, ali i za razgovor o važnosti istraživanja, dokumentiranja i čuvanja povijesne istine.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu