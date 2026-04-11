Uskrsni Emaus – hodočašće triju župa u Trebinje

U tjednu nakon svetkovine Uskrsa, uskrsnoj osmini, prisjećamo se susreta uskrsloga Krista s učenicima, a uskrsna srijeda nam u liturgiji donosi evanđelje o susretu Krista i učenika na putu u Emaus.

Tako se u kršćanskom i prijateljskom susretu, 8. travnja, na put prema Trebinju i Trebinjsko–mrkanskoj biskupiji zaputilo dvjestotinjak vjernika iz župa Presvetog Srca Isusova Crnač (župnik don Ante Jukić), Svetog Josipa Radika Grljevići (župnik don Ante Čarapina) te Svete Male Terezije od Djeteta Isusa Ledinac (župnik don Ivan Marčić).

Prije samog Trebinja, prva stanica bijaše stolačka župa svetog Ilije Proroka. Stolac kao posebna sredina po svojoj povijesti, nacionalnom sastavu i danas ima svoje izazove. Bez obzira na sve, riječ je o jednoj od aktivnijih župa biskupije s čijim su svakodnevnim životom upoznati hodočasnici svih generacija. U Stocu nas je srdačno dočekao i pozdravio mjesni župnik don Gordan Božić, te su on i don Ivan, koji je porijeklom iz ove župe, okupljenim hodočasnicima progovorili o ovoj župi.

U Trebinju, hodočasnike je srdačno dočekao biskupijski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju i katedralni župnik , don Ante Luburić, sa svojim suradnicima.

Trebinje je opravdalo nadimak „grad sunca“ pa je vjernike takav proljetni dan dočekao u samom središtu grada gdje se nalazi i katedrala posvećena sv. Mihovilu, Arkanđelu, zaštitniku biskupije.

Osim sunca svima su na usluzi toplom dobrodošlicom bili domaći ljudi na čelu s don Antom koji je slavio misu uz dvojicu „imenjaka“ iz župa Crnač i Grljevići dok je don Ivan zasvirao na impresivnim orguljama sa svojim župljanima iz Ledinca koji su crkveni prostor ispunili pjesmom župnog zbora Nebeske ruže.

Don Ante Luburić je prije svete mise kao i kroz kasnije druženje hodočasnike upoznao s glavnim činjenicama ove tisućgodišnje, najstarije bosanskohercegovačke biskupije koja se kao takva spominje za vrijeme pontifikata pape Grgura V. (996.-999.).

Sama katedrala je dovršena 1884. godine., a posebnu priču bi zahtijevalo opisati svu njezinu povijest, značaj, umjetničku vrijednost i tako dalje.

Trebinjska biskupija se danas sastoji od 15 župa, neke s vrlo malim brojem katolika. No, kako u propovijedi naglasi don Ante, Crkva se ne sastoji od brojeva, nego od vjere svoga puka.

Ovakvi susreti jačaju zajedništvo katoličke crkve, ali i pridonose upoznavanju svoga kraja kojega često manje poznajemo nego neka udaljena svjetska svetišta, dodaje župnik.

Nakon svete mise uslijedio je zajednički ručak, druženje i obilazak Trebinja uz pozive i želje za budućim međusobnim susretima.

Izvor: Crkva na kamenu