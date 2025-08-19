Velika obnova crkve

BUHOVO – Prošle smo godine radosno izvijestili da je na župnoj crkvi u Buhovu izgrađen potpuno novi ulaz, čime je crkva dobila sasvim novi izgled. Na tome se nije stalo. Krenuli smo u daljnju obnovu. Prozori su na crkvi bili stari koliko i sama građevina; bili su uvelike nefunkcionalni u svakom pogledu te je bila žurna njihova zamjena. Kada smo već dogovorili zamjenu prozora, ukazala se prilika učiniti termo-fasadu na crkvi, što smo dakako s radošću prihvatili. Međutim, taj je projekt išao dalje te nam je ponuđena izrada 20 vitraja na prozorima i kao konačni završetak cijeloga projekta fasada na zvoniku. Išlo se po redu. Najprije su postavljeni novi aluminijski prozori s troslojnim staklom (41 komad); u 20 prozora ugrađeni su vitraji. U donjoj galeriji na prozore su ugrađene postaje križnoga puta (nedostajala su dva prozora pa su nanovo probijeni u oltarištu), iznad kora na vitrajima je prikazana Sveta Obitelj, a iznad oltara Presveto Trojstvo. Ovim zahvatom crkva je iznutra zadobila potpuno novi izgled i ugođaj. Cijelo vrijeme (mjesec dana) dok su trajali radovi u crkvi, svete smo Mise nedjeljom imali u crkvenom dvorištu. Hvala Bogu, vrijeme nas je dobro poslužilo, a u hladovini ispod lipa bilo je sasvim ugodno. Nakon što su završeni radovi oko postavljanja prozora, unutrašnjost crkve bila je spremna za čišćenje. Prva je sveta Misa u novom crkvenom ambijentu služena na Veliku Gospu (15. kolovoza 2025.). Još dok su postavljani prozori, krenula je izradba termo-fasade. Crkveni zidovi velik su plošni prostor, te je ovaj dio posla poprilično potrajao. Hvala Bogu i dobrim ljudima, sve je na kraju lijepo urađeno i crkva sada može služiti na ponos i diku cijelome mjestu. Da, Buhovo jest malo mjesto, ali ovdje žive ljudi velikoga srca. Hvala svima!

B.G.

Izvor: Crkva na kamenu