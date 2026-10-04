150 godina župe i nova zvona za buduće naraštaje

BUKOVICA – U župi svetoga Franje Asiškoga u Bukovici danas je svečano proslavljena svetkovina nebeskoga zaštitnika župe, ujedno u znaku 150. obljetnice njezina utemeljenja i 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Središnje misno slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić, koji je tom prigodom blagoslovio i dva nova župna zvona.

Svečanom misnom slavlju nazočilo je nekoliko stotina vjernika iz Bukovice i okolnih mjesta, a u koncelebraciji su sudjelovali brojni svećenici, među kojima bukovički župnik fra Stipe Marković i gvardijan Franjevačkog samostana u Tomislavgradu fra Bože Milić.

Posebnost današnjeg slavlja bio je blagoslov novih zvona. Njihovo postavljanje nije samo dio obnove župnoga zvonika, nego i trajni spomen na godinu u kojoj se u Bukovici obilježavaju dva velika jubileja. Bukovički zvonik od sada će imati ukupno tri zvona. Najstarije je staro oko 130 godina, dok su dva nova postavljena 29. rujna, na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela. Veće novo zvono posvećeno je svetom Franji, dok je manje posvećeno Maloj Gospi. Sva tri zvona zvonit će na čast Presvetoga Trojstva te na slavu svetoga Franje i Male Gospe.

U homiliji je biskup Petar Palić podsjetio kako 150 godina župe nije tek obljetnički broj, nego povijest naraštaja koji su u Bukovici primali sakramente, gradili svoje obitelji, prolazili kroz teška vremena i prenosili vjeru dalje. Jubilej zato nije samo prigoda za zahvalno sjećanje, nego i pitanje odgovornosti sadašnjega naraštaja: „Što će od naše vjere ostati onima koji dolaze poslije nas?“

Polazeći od čitanja iz Knjige Sirahove, biskup Palić istaknuo je kako se čovjekova blizina Bogu mora prepoznati i izvan crkve – u riječima, odnosima prema drugima, načinu podnošenja uvreda i ponašanju u teškoćama. „Ako se naša vjera ne vidi i izvan crkve, onda još nije zahvatila sav naš život“, poručio je, dodajući kako se istinska vrijednost župne tradicije pokazuje upravo u tome vidi li se na vjernicima da su ljudi koji stoje pred Bogom.

Govoreći o zaštitniku župe, svetom Franji Asiškom, biskup Palić naglasio je njegovu jednostavnost, slobodu i usmjerenost na Krista. Franjo nije tražio vlastitu veličinu niti priznanje drugih, nego je želio da se po njegovu životu vidi Krist. U tome je, istaknuo je, i trajna poruka kršćanima: „Kršćanin ne mora stalno dokazivati tko je. Dovoljno je da se po njegovu životu vidi komu pripada.“

Osvrćući se na riječi sv. Pavla o ponosu križem Kristovim, biskup je podsjetio na svećenike, redovnike, obitelji i vjernike koji su tijekom desetljeća čuvali vjeru u Bukovici. Pritom je upozorio da ni duga povijest, ni crkva, ni zvonik, ni običaji sami po sebi nisu jamstvo žive vjere. „Najveća čast jedne župe jest da u njoj ljudi i danas ozbiljno računaju s Bogom.“

Posebno se zadržao na Isusovu pozivu: „Dođite k meni… učite se od mene“, primjenjujući ga na današnje ljude koji nose bolest, obiteljske brige, samoću i različita životna opterećenja. Istaknuo je kako se ozbiljnost kršćanske vjere prepoznaje u sposobnosti praštanja, priznavanja vlastitih pogrešaka i spremnosti na prvi korak prema drugome. „Jesmo li od Krista naučili nešto od njegove krotkosti i poniznosti?“, upitao je okupljene.

Govoreći o novim zvonima, biskup Palić istaknuo je da će ona pratiti radosne i tužne trenutke župne zajednice, pozivati na euharistiju i podsjećati da čovjekovo vrijeme i njegovi planovi nisu posljednja riječ. „Zvono nikoga ne prisiljava. Ono poziva“, kazao je, poželjevši da njihova oglašavanja svjedoči ne samo da u Bukovici postoji crkva, nego i zajednica koja zna komu se okuplja i od koga živi. Završavajući homiliju, pozvao je sadašnji naraštaj da primljenu vjeru živi tako da je može predati djeci i mladima.

U misnom slavlju sudjelovao je i velik broj ministranata i framaša, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor.

Zahvalu svima koji su na bilo koji način pridonijeli pripremi i održavanju ovogodišnje proslave, darovateljima i dobročiniteljima te svim svećenicima uputio je na kraju mise župnik fra Stipe Marković, posebno zahvalivši biskupu Paliću na predvođenju misnog slavlja, kojemu su potom mladi uručili prigodan dar.

Središnjoj proslavi prethodila je trodnevnica koja je okupila različite skupine vjernika i franjevačke zajednice. Tijekom priprave za svetkovinu Bukovicu su pohodili duvanjski framaši te članovi Franjevačkog svjetovnog reda iz Grada.

U svibnju je u Kulturno-informativnom centru u Tomislavgradu javnosti predstavljena velika Monografija Župe svetoga Franje Asiškoga Bukovica, čime je povijest ove župne zajednice sustavno zabilježena i ostavljena budućim generacijama.

Monografija i nova zvona na različite načine čuvaju uspomenu na sadašnji trenutak. Jedno kroz pisanu riječ i povijesne zapise, a drugo kroz zvuk koji će se iznad Bukovice čuti još desetljećima.

Župa Bukovica pripada Mostarsko-duvanjskoj biskupiji i Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji, a današnje slavlje okupilo je vjernike koji su zajednički obilježili važan trenutak u njezinoj povijesti. Osnovana je 1876. godine, odvajanjem od matične župe Seonica. Smještena je u južnom i jugozapadnom dijelu Duvanjskog polja, podno planina Midene i Grabovice. Župnu zajednicu danas čine sela Bukovica, Mrkodol, Brišnik i Cebara, dok je sjedište župe u Bukovici, gdje se nalazi i crkva posvećena svetom Franji Asiškom. U Brišniku je područna crkva svetoga Ante, a u Gornjem Brišniku kapelica svetoga Ilije Proroka. U blizini župne crkve nalazi se i drevno misište, smješteno u prirodnoj špilji, koje predstavlja još jedan od tragova vjerske tradicije ovoga kraja.

Kroz svojih 150 godina župa je dijelila sudbinu svojih vjernika, a današnja proslava bila je prigoda prisjetiti se generacija koje su u njoj živjele, molile, gradile i prenosile vjeru na mlađe naraštaje.

Izvor: Crkva na kamenu