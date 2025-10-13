Zahvalno hodočašće župe Ledinac u sarajevski Karmel

SARAJEVO – U subotu, 11. listopada, župa Ledinac sa svojim župnikom don Ivanom Marčićem organizirala je zahvalno hodočašće u samostan bosonogih karmelićanki na Stupu u Sarajevu — kao znak zahvalnosti za devetnicu i proslavu blagdana sv. Male Terezije, nebeske zaštitnice ove župe. Bilo je 59 sudionika ovoga hodočašća. Po samom dolasku posjetili su katedralu Srca Isusova, gdje je župnik don Ivan Marčić govorio o njezinoj povijesti i graditelju ove katedrale nadbiskupu Josipu Stadleru, Slugi Božjemu za kojeg je pokrenut postupak za proglašenje blaženim i svetim. Nakon toga su se uputili u samostan bosonogih karmelićanki na Stupu. Po dolasku u samostansku crkvu Bezgrešne kraljice Karmela, izmolili su krunicu i sudjelovali u redovnoj dnevnoj molitvi sestara karmelićanki koju su molile prije početka svete Mise koju je predvodio don Ivan Marčić. Pod Misom je pjevao župni zbor župe Ledinac.

Nakon svete Mise uslijedila je zajednička fotografija hodočasnika i časnih sestara karmelićanki. Nakon ručka, slijedilo je druženje sa sestrama karmelićankama u Karmelu koje su hodočasnicima približile svoj život u klauzuri — život poput onog sv. Male Terezije.

“Obogaćeni vjerom, zajedništvom i iskustvom ovog hodočašća, vratili smo se u našu Hercegovinu ispunjeni duhovnim mirom.” – kazali su župljani župe Ledinac.

Izvor: Crkva na kamenu