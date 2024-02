Živimo život po uzoru na bl. Alojzija Stepinca

BUNA – U župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna, u subotu, 10. veljače u 18 sati, svečano je proslavljen blagdan bl. Alojzija Stepinca čije ime nosi Pastoralni centar ove župe. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Mile Vidić, župnik župe sv. Mihovila Arkanđela u Prenju, a u koncelebraciji uza župnika don Slavena Ćorića bilo je još šest svećenika. Đakon Mate Puljić posluživao je oko oltara a nekoliko svećenika bilo je na raspolaganju za svetu ispovijed. Prije početka svete Mise župnik je ispred kipa bl. Alojzija izmolio litanije i molitvu. Župni je zbor svojom pjesmom pratio misno slavlje a mladi župljani čitali su čitanja i molitvu vjernika. Evanđelje je navijestio đakon don Mate.

U svojoj propovijedi don Mile je kazao kako Crkva preko svojih svetaca i blaženika postavlja temelje boljega svijeta. Posebno je to vidljivo u životima mučenika. “Stoga je naša radost neizmjerna dok s velikim ponosom i zahvalnošću slavimo blagdan bl. Alojzija Stepinca koji se mučeničkom krvlju ugradio u temelje Crkve kojoj je zaglavni kamen Krist Gospodin. On je također čvrsti temelj naše Domovine i bez njegova mučeništva teško je zamisliti suverenu i modernu Hrvatsku, a bez njegova zagovora nema budućnosti hrvatskoga naroda. On je zalog vjere hrvatskoga čovjeka. Njegov život odraz je utjelovljene i ostvarene ljepote življenja Evanđelja u svakodnevici. On je naša hrvatska Biblija koju trebamo svakodnevno čitati. Svojim primjerom pokazuje i upućuje da je život po Evanđelju moguć u svim našim svakodnevnim konkretnostima i datostima života. ‘Svojim ljudskim i duhovnim životnim putem blaženi Alojzije Stepinac svojemu narodu pruža svojevrsni kompas da bi se znao orijentirati’ (Ivan Pavao II. na Misi beatifikacije 7. listopada 1998.). On je kao sjajna zvijezda Danica koja nas vodi do mudrosti betlehemske štalice, ljubavi Golgote i slave Uskrsnoga jutra”, kazao je don Mile.

“Život s Kristom po Evanđelju je nad-vremensko, nad-kulturno i nad-nacionalno pravo i stvarnost koju nitko niti može niti ima pravo ograničiti. Upravo takav način života neizbježno nosi sa sobom sukob sa zemaljskim i primitivnim načinom života koji se temelji na bogatstvu, društvenoj i političkoj moći. Bl. Alojzije zadobio je posebnu Božju milost da su ga kao i Krista proglasili zločincem. Nahuškani tužitelji i lažni svjedoci vikali su pred Poncijem Pilatom: ‘Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi!’ (Iv 18,30). Upravo je ovo isto doživio i bl. Alojzije pred komunističkim sudom. Ostao je čvrst i nepokolebljiv u obrani vrijednosti i načela vjere u Boga i dostojanstva čovjeka. Papa Benedikt XVI. ustvrdio je da je bl. Alojzije postao ‘branitelj Boga na ovoj zemlji, jer je postojano branio istinu i pravo čovjeka da živi s Bogom’. Uz razum, vjera je temeljna odrednica onoga što čovjek jest i što ga razlikuje od životinja. Čovjek je jedino stvorenje koje ima sposobnost vjerovati i po vjeri čovjek postaje uzvišeno biće koga je Bog želio sama za sebe. Svjestan veličine dara vjere Stepinac je svim žarom i naporima neustrašivo branio pravo i dostojanstvo vjere. Duboko je bio svjestan činjenice ako se čovjeku oduzme dar vjere, onda u čovjeku ostaje samo ono primitivno i životinjsko. Čovjek bez vjere postaje lako oruđe manipulacije u rukama totalitarnih režima, pretvara ga se u zvijer s kojom se lako vlada i manipulira silom strasti i nagona. Totalitarni režimi i korektna demokracija ponižavaju čovjeka do te mjere da je Belzebul ponosan na djelo ruku svojih, jer čovjek s takvom lakoćom nadmašuje i samog Belzebula poglavicu zlih duhova (usp. Mt 12,24). Tako da se legije zlih duhova ‘smjerno klanjaju dostignućima suvremena čovjeka’. No Stepinac se nije pridružio smjernom klanjanju ‘suvremenom’ čovjeku a ni Belzebulu. Nego po uzoru na Spasitelja svijeta jasno je odgovorio odlazi od mene Sotono (usp. Mt 16,23)”, naglasio je u propovijedi don Mile.

Propovjednik je istaknuo kako je bl. Alojzije čovjek hrabrosti pun vjere u Boga. “No i Bog je imao vjeru i povjerenje u njega. I zato mu je povjerio veliku i odgovornu zadaću da bude branitelj vjere u Boga, jedinstva katoličke Crkve, dostojanstva čovjeka i prava jednog cijelog naroda na slobodu i državu. Povjerenu zadaću je ispunio i mučeništvom potpisao. Budući da je izvršio djelo od Boga mu povjereno, ostavio je svima nama zadaću da branimo i čuvamo vrijednosti i načela za koja je umro. Činjenica je da živimo ‘drugo vrijeme, ista sudbina’. Nestala je željezna zavjesa komunizma, ali smo strpani u željeznu krletku demokracije. Uvjeravaju nas da je to zlatna krletka, ali krletka je ipak krletka. Vjerske i domoljubne vrjednote izvrgnute su medijskoj borbi laži, poluistina, kulturnog zatucanja, znanstvenoga zaglupljivanja i moralne izopačenosti sve pod ružičastim plaštem korektne demokracije. Postavlja se pitanje doprinosimo li i mi ‘medijskom džihadu’ svojom pasivnošću i nečinjenjem ništa, a s druga strane plitkom i egoističnom duhovnošću ih hranimo. Što kao društvo nudimo kao protuvrijednost punim zagrebačkim arenama folk-cajki? Ako su to brkate spodobe obučene u žene koje se krevlje s nečim na ‘šč’, a što naša djeca već u vrtiću slušaju, onda zavapimo ‘dajte nam folk-cajke’. Ili su to pak amerikanizirani različiti talent showi ili možda jeftina produkcija loše drame kao i mučna i uvredljiva hrvatskoga humora. U ponudi su također močvare političkih spletki i prepucavanja kao i intelektualno jednoumlje.

Moramo priznati da se Crkva slabo snalazi pred ovim i ovakvim izazovima današnjice. U nedostatku i krizi autoriteta temeljenog na Evanđelju u prvi plan dolazi do izražaja jeftina duhovnost duhovnih komičara na duhovnoj stand up sceni Crkve u Hrvata. Odgovor na sve izazove društva poznat je i vrlo jednostavan: ‘Živimo život po uzoru na bl. Alojzija Stepinca’. Njegov život su skladne note Evanđelja koje sviraju ljubav i vječnost. Budimo glazbeni sladokusci i uživajmo slušajući te divne note Evanđelja pretvarajući ih u konkretna djela ljubavi prema Bogu, bližnjemu i Domovini.”

Na kraju misnog slavlja župnik je zahvalio svim nazočnima, a na poseban način predvoditelju misnoga slavlja. Na ovoj svetoj misi bilo je predstavljanje ovogodišnjih prvopričesnika i krizmanika.

Proslavi blagdana bl. Alojzija Stepinca prethodila je trodnevnica koju je predvodio župnik don Slaven. Molila se krunica i pobožnost bl. Alojziju te slavila sveta Misa. Vjernici su imali prigodu za svetu ispovijed i priliku da se duhovno pripreme i okrijepe za ovaj blagdan.

Izvor: Crkva na kamenu