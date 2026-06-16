Župa Skopaljska Gračanica proslavila Srce Marijino

SKOPALJSKA GRAČANICA – Sukladno s dugogodišnjom tradicijom, župa Srca Marijina – Skopaljska Gračnica pokraj Bugojna svoju župnu svetkovinu proslavila je u nedjelju nakon blagdana Bezgrješnog Srca Marijina, 14. lipnja, izvijestili su iz župe.

Euharistijsko slavlje predvodio je fra Džoni Dragić, župni vikar na Širokom Brijegu u zajedništvu s domaćim župnikom vlč. Ilijom Ivošem i svećenicima koji djeluju na susjednom području: fra Jurom Šekerijom, fra Dragom Blaževićem, fra Zvonimirom Batistom, vlč. Viktorom Šošićem, vlč. Tadijom Ivošem i don Matom Križancem. U propovijedi je fra Džoni, ističući važnost srca kao središta čovjekovih osjećaja, progovorio o važnosti pobožnosti Srcu Marijinu.

Pod sv. misom je pjevao zbor djece i mladih koji su, predvođeni fra Džonijem, pristigli iz Uzarića pokraj Širokog Brijega.

Na kraju svete mise župnik Ilija zahvalio je Trojedinom Bogu na lijepom danu te na daru zajedništva sa svećenicima i vjerničkim narodom koji je i ove godine ispunio crkvu.

Posebnu zahvalu izrekao je propovjedniku fra Džoniju na njegovim poticajnim riječima kao i mladima s Uzarića na dolasku i skladnom animiranju misnog slavlja. Za proslavu patron župna se zajednica pripremala trodnevnicom.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA