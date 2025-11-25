Biskup Palić predvodio postavljanje bogoslova u službe lektorata i akolitata u Germanicumu

RIM – Primanje među kandidate svetoga reda te postavljanje bogoslova u službe lektorata i akolitata održano je 22. i 23. studenoga u Papinskom zavodu Germanicum et Hungaricum u Rimu, a obrede je predvodio mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj Petar Palić, izvijestio je Papinski zavod Germanicum et Hungaricum.

Svečanu večernju molitvu časoslova, 22. studenoga, na kojoj su dvojica kandidata iz Zavoda primljeni među kandidate za svete redove (Peter Černe iz Ljubljanske nadbiskupije i David Stefan Meier iz biskupije Basel), predvodio je biskup Petar Palić.

Sljedećeg dana, na misi svetkovine Krista Kralja koju je također predvodio biskup Petar, zajedno s ostalom kolegijskom zajednicom i gostima, u službu akolita postavljeni su bogoslovi Splitsko-makarske nadbiskupije Ante Čuić i Ante Ćorić, bogoslov Riječke nadbiskupije Damir Palić te bogoslov Trebinjsko-mrkanske biskupije Jurica Raguž.

Biskup Palić u propovijedi je naglasio kako primanjem u red akolita (ἀκολουθέω- pratiti), bogoslov na jedan intimniji način ulazi u dubinu služenja oko oltara. Uslijedio je svečani ručak na kojem su kandidati, lektori i akoliti mogli, u društvu svojih obitelji i prijatelja, proslavili taj događaj.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA