Hrvatski hodočasnici okupili se na zajedničkoj Misi u bazilici sv. Pavla izvan zidina u Rimu

Euharistijsko slavlje, posljednje zajedničko u sklopu Hrvatskog nacionalnog Jubilejskog hodočašća u Rim, na kojem su sudjelovali vjernici Zagrebačke i Splitske metropolije te iz Bosne i Hercegovine, održano je 9. listopada. Predvodio ga je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, dok je homiliju izrekao vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Hrvatski hodočasnici iz Zagrebačke, Splitsko-makarske i Vrhbosanske nadbiskupije te Varaždinske, Bjelovarsko-križevačke, Sisačke, Dubrovačke, Hvarske, Mostarsko-duvanjske, Trebinjsko-mrkanske i Banjolučke biskupije, zajedno s vjernicima Križevačke eparhije i Vojnog ordinarijata, okupili su se na zajedničkom euharistijskom slavlju u ozračju zahvalnosti, zajedništva i duhovne radosti.

Među sudionicima euharistijskog slavlja bio je i apostolski nuncij u Italiji i San Marinu, nadbiskup Petar Rajič, koji je zajedno s hrvatskim (nad)biskupima i brojnim svećenicima suslavio u duhu zajedništva i molitve.

U homiliji nadbiskup Tomo Vukšić pozvao je hodočasnike da ovo slavlje dožive kao vrhunac i duhovnu krunu svoga puta u Jubilarnoj godini. Istaknuo je apostola Pavla kao „Isusova svjedoka, najpoznatijeg kršćanskog misionara i neumornog hodočasnika“, čiji životni put pokazuje kako se vjera širi osobnim svjedočanstvom i darivanjem sebe drugima.

Polazeći od Isusovih riječi „Pođite po svemu svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“ (Mk 16,15), nadbiskup je naglasio da su te riječi i danas poziv svakom vjerniku da ne ostane pasivan, nego da Evanđelje živi i prenosi u vlastitoj sredini. „Pozvani smo učvrstiti svoju vjeru, otvoriti srca i postati autentični Kristovi svjedoci u svijetu koji često gubi orijentir“, poručio je.

Podsjetio je kako Isus svoje učenike nije učio stjecanju nego darivanju, jer se, kako je rekao, „tajna prave sreće krije u spremnosti da sebe darujemo drugima“. „Nitko nije toliko siromašan da ne bi mogao darovati samoga sebe“, dodao je nadbiskup.

Govoreći o svakodnevnom svjedočenju Evanđelja, mons. Vukšić je istaknuo da se ono ne ostvaruje samo u dalekim misijama, nego prije svega u obiteljima, župama, radnim sredinama i školama. „Možda je upravo najteže biti svjedok Evanđelja u vlastitom domu, u odnosima s onima koji nas najbolje poznaju. No to su mjesta gdje vjera postaje život i gdje propovijed ima najveću snagu“, rekao je.

U završnom dijelu homilije nadbiskup je podsjetio na dugu tradiciju hrvatskih hodočašća u Rim te spomenuo kako su Hrvati kroz stoljeća molili na grobovima apostola, častili svece i njihove relikvije. Među njima posebno se časti Veronikin rubac, čuvan u bazilici svetoga Petra, koji je u četrnaestom stoljeću nadahnuo pjesnika Dantea Alighierija da napiše stihove o hrvatskom hodočasniku koji s pobožnošću promatra lice Kristovo: „Gospodine moj, Isukrste Bože, takvo je dakle bilo lice tvoje?“

„U nizu hodočasnika koji su tijekom stoljeća u Rimu tražili Božje lice, i mi danas ostavljamo svoj trag. Ovo Jubilejsko hodočašće znak je živog kontinuiteta pobožnosti našega naroda, vjernosti Petrovoj Stolici i želje za osobnim rastom u svetosti“, zaključio je nadbiskup Vukšić, zazvavši Božji blagoslov na sve okupljene.

Po završetku mise sudionici su se zajednički fotografirali u bazilici svetog Pavla izvan zidina, zahvalni za milosti i zajedništvo doživljeno tijekom hodočašća.