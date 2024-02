Kardinal Tagle predvodio proslavu Stepinčeva u Rimu

RIM – U subotu 10. veljače 2024., u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu, hrvatska rimska zajednica proslavila je blagdan bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika.

Na svečanom euharistijskom slavlju koje je predslavio kard. Luis Antonio Gokim Tagle, pro-prefekt Dikasterija za evangelizaciju, koncelebrirali su mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj te mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup. Također koncelebriralo je i tridesetak svećenika, među kojima su, uz članove Zavoda sv. Jeronima, bili: mons. Ivan Kovač, podtajnik Dikasterija za biskupe; mons. Janusz Balchowiak, mons. Hrvoje Škrlec, mons. Jan Maria Chun Yean Choong iz Državnog Tajništva; prof. Fernando Puig, dekan Fakulteta kanonskog prava Papinskog sveučilišta Svetog Križa; prof. Krzysztof Bieliński s Alfozijanske akademije, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda te hrvatski svećenici i redovnici koji su na studiju ili službi u Rimu.

Na misi su sudjelovali i Tea Zupičić, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Franc But, veleposlanik Republike Slovenije pri Svetoj Stolici te drugi diplomatski djelatnici.

Na početku svete Mise rektor Zavoda Marko Đurin pozdravio je sve okupljene.U svojoj homiliji kard. Tagle podsjećajući na mučeništvo blaženog kardinala Alojzija Stepinca, progovorio je o mučeništvu kao daru za cijelu Crkvu. Polazeći od činjenice da se mučeništvo sastoji u autentičnom i djelotvornom svjedočenju za Isusa, istaknuo je kako su danas svi krštenici pozvani biti svjedoci Isusa i Evanđelja u svakodnevnom životu, što uključuje i patnju. To je moguće, nadodao je, kada se ljubi i bezuvjetno pouzdaje u Gospodina.

Referirajući se na naviješteni ulomak Evanđelja o pšeničnom zrnu (Iv 12,24-26), kard. Tagle progovorio je o važnosti žrtve i poniznosti po uzoru na Isusa koji se nudi kao pšenično zrno koje pada na tlo i umire da donese plod, ističući pritom poziv na slijeđenje poniznog i nesebičnog Isusovog puta, suprotstavljenog pohlepi i destruktivnoj moći suvremenog svijeta. Mučenik ne žudi za zemaljskom slavom, nego za slavom koja se daje Bogu i koja ide prema dobru drugih, kao što je to učinio Isus, naglasio je kard. Tagle te nastavio „Mučenici Crkve, na poseban način blaženi Stepinac, pozivaju nas na ponizno i bezinteresno nasljedovanje Isusa. Naš se svijet uništava ludom pohlepom za vlašću, dominacijom i bogatstvom. I na koncu nas vodi u smrt. Stoga danas imamo veliku potrebu za svjedocima oživljujuće snage poniznosti i Isusova dara samoga sebe“.

U završnom dijelu, govoreći o Isusovom utjelovljenju i sjedinjenju s čovječanstvom te ističući ljubav prema bližnjemu te zajedništvo sa siromasima i patnicima kao temelje Isusova svjedočenja, kard. Tagle podsjetio je kako je blaženi Alojzije Stepinac osobito isticao važnost prepoznavanja jedinstva i dostojanstva svakog čovjeka koje proizlazi iz stvorenosti na sliku i priliku Božju.

Zaključno, zazivajući zagovor i ističući kao uzor bl. Alojzija Stepinca, kard. Tagle, pozvao je prisutne vjernike neka u svojim patnjama utjehu pronađu u Stepinčevu pozivu na slijeđenje Isusova primjera i prihvaćanja poteškoća s radošću.

Na završetku svečanog euharistijskog slavlja, rektor Đurin izrekao je riječi zahvale kard. Tagleu, mons. Lingui i mons. Paliću, te svima onima koji su na različite načine doprinijeli svečanosti trenutka. Naročitu zahvalu uputio je članovima Akademskog zbora Pro musica iz Mostara i Tamburaškog orkestra Mostar na čelu s njihovim voditeljima te maestrom don Draganom Filipovićem, koji su animiranjem pjevanja obogatili liturgijsko slavlje.

Prije završnog blagoslova, svi prisutni izmolili su molitvu blaženom Alojziju Stepincu, a potom je proslava nastavljena zajedništvom u prostorima Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.

Mišel Kovačević

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.sveti-jeronim.org/