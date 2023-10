Održano 31. vojno hodočašće u Mariju Bistricu

Hodočašće katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici održano je u nedjelju 1. listopada.

Zapovjednik 31. vojnog hodočašća bio je brigadni general Željko Ljubas, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“, a zamjenik zapovjednika hodočašća bio je glavni policijski savjetnik Josip Bukvić.

Na hodočašću su sudjelovali pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, pripadnici povijesnih postrojbi i Ravnateljstva civilne zaštite, hrvatski vatrogasci, djelatnici Ministarstva pravosuđa, predstavnici ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, aktivni i umirovljeni generali, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Hodočašću su nazočili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general bojnik Ivica Olujić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Žarko Tušek, izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar obrane Mario Banožić.

Izaslanstvo OSRH predvodio je načelnik GS OS RH admiral Robert Hranj, izaslanstvo Ravnateljstva policije glavni ravnatelj policije Nikola Milina, izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, izaslanstvo Ravnateljstva civilne zaštite ravnatelj Damir Trut. Na hodočašću su sudjelovali također zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić, zamjenik načelnika Zajedničkog stožera OS BiH general bojnik Ivica Jerkić, načelnici uprava Glavnog stožera OS RH, zapovjednici grana Hrvatske vojske, načelnici policijskih uprava i predstavnici Koprivničko-križevačke županije i općine Marija Bistrica te drugi uzvanici.

Okupljanje hodočasnika započelo je oko 8 sati, a vojni i policijski kapelani bili su tijekom cijeloga jutra na raspolaganju hodočasnicima za sakrament pomirenja. Pobožnost križnoga puta počela je u 8:30, a na bistričkoj Kalvariji u pobožnosti su sudjelovali najviši uzvanici, predstavnici povijesnih postrojbi, kadeti HVU-a i polaznici Policijske akademije predvođeni nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH Tomom Vukšićem. Ostali hodočasnici pratili su pobožnost sa zauzetih mjesta u Svetištu.

Uslijedilo je svečano misno slavlje koje je predvodio vojni ordinarij u RH Jure Bogdan u zajedništvu s mons. Vukšićem, generalnim tajnikom HBK preč. Krunoslavom Novakom, generalnim vikarom Vojnoga ordinarijata u RH don Markom Medom, generalnim vikarom Vojnog ordinarijata u BiH preč. Željkom Čuturićem, biskupskim vikarom za pastoral MUP-a i Redarstvenih službi vlč. Franom Musićem OFM, biskupskim vikarom za pastoral MORH-a i OS RH Slavkom Rajičem, vojnim i policijskim dekanima i kapelanima, svećenicima drugih biskupija i redovničkih zajednica.

Misno slavlje započelo je svečanom ulaznom procesijom. Na čelu procesije bio je križ s ranjenim Isusom iz Novog Farkašića, pralik Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnoga Zavjeta, stjegovi Republike Hrvatske, Svete Stolice i Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj te godišnja zavjetna svijeća hrvatskih vojnika, policajaca i hrvatskih branitelja. U svečanoj povorci potom su slijedile zastave hrvatskih branitelja i udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, ratne zastave postrojbi iz Domovinskoga rata. U povorci su također bili vojnici iz Petrinjske vojarne koji su iz Petrinje pješice hodočastili Majci Božjoj Bistričkoj. Slijedili su zatim stjegovi Sinjskih alkara i Povijesnih postrojbi Hrvatske vojske.

Zatim su se redali stjegovi djelatnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske: Glavnog stožera Oružanih snaga RH s pristožernim postrojbama, Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatskog vojnog učilišta „Doktor Franjo Tuđman“, Zapovjedništva za potporu, Zapovjedništva specijalnih snaga. Slijedio je stijeg Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i stjegovi ustrojbenih cjelina MUP-a: Specijalne policije, Policijske akademije te Ravnateljstva Civilne zaštite. Zatim stijeg Ministarstva pravosuđa i Pravosudne policije, stijeg Ministarstva financija te stijeg Hrvatske vatrogasne zajednice.

U procesiji je također sudjelovalo izaslanstvo Bosne i Hercegovine u kojemu su bili djelatnici Ministarstva obrane BiH te pripadnici Oružanih snaga BiH. Sudjelovali su i kadeti Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ i polaznici Policijske akademije. Godišnju zavjetnu svijeću vojnika, policajaca i branitelja zapalili su zapovjednik hodočašća brigadni general Željko Ljubas i zamjenik zapovjednika Josip Bukvić.

Na početku mise, biskup Bogdan pozdravio je sve okupljene i potaknuo ih da u središtu njihovih molitava i razmišljanja bude osobno pouzdanje i povjerenje u Boga živoga. „Uz mnoge molitvene nakane što ih nosimo u svome srcu, jedna je osobita, molitva za dar snažne i čvrste vjere i pouzdanja u Boga živoga u svim okolnostima što nam ih život donosi. S apostolima ispovijedamo i molimo: Gospodine umnoži našu vjeru, učvrsti naše ufanje“, rekao je.

U propovijedi se osvrnuo na prvo vojno hodočašće u Nacionalno svetište u Mariji Bistrici koje se održalo 3. listopada 1993. i koje je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić sa svojim pomoćnim biskupom, kasnije prvim vojnim ordinarijem u RH Jurjem Jezerincem. Tom prilikom je od čahure jedne granate izrađen stalak-svijećnjak, na koji je postavljena i upaljena zavjetna hodočasnička svijeća. Njegova izrada nadahnuta je upravo biblijskim tekstom viđenja Izaije proroka koji poziva narod da uziđe na Goru Gospodnju, u Dom Boga Jakovljeva, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Na istom stalku-svijećnjaku, koji je znak ponizne vjere i žarke molitve upravljene Isusovoj i našoj Majci, postavljena je zavjetna svijeća 31. vojnog hodočašća.

„Prvo kao i trideset prvo nacionalno vojno hodočašće u Mariju Bistricu, programski i pastoralno je sastavnica dušobrižničke skrbi Crkve za katoličke vjernike, vojnike, policajce, branitelje, vatrogasce i sve vas okupljene danas u ovome svetištu. Hodočašće je uvijek duboko u službi izgradnje osobne vjere, a život po vjeri umnaža i učvršćuje kreposti. ‘Ljudske kreposti su stalna raspoloženja razuma i volje koja ravnaju našim činima, sređuju naše strasti i upravljaju našim vladanjem po razumu i vjeri’ (KKC, 1833-1834.).

Upravo stoga, od najranijih stoljeća kršćanstva, Katolička Crkva se prema dušobrižništvu vojnika i redarstvenika odnosila s posebnom pozornošću, odgovarajući različitim potrebama i prilikama. Organizirana dušobrižnička skrb katoličkih vjernika vojnika i redarstvenika u hrvatskome narodu (i drugim narodima s kojima smo živjeli u društvenim zajednicama) s vojnim svećenicima – kapelanima, izrasta na našim prostorima iz višestoljetne tradicije i prakse“, rekao je vojni ordinarij te se osvrnuo na povijest vojnog dušobrižništva u hrvatskom narodu od Austro-ugarske monarhije sve do demokratskih promjena 1990. godine kada započinje ponovna uspostava organizirane dušobrižničke skrbi za vojnike i policajce u Hrvatskoj.

„U novim društvenim prilikama, uslijed velikih promjena u svijetu, kao i u društvenome shvaćanju naravi i uloge vojske i policije u svakodnevnoj stvarnosti, isto tako ulozi i službi Katoličke Crkve u suvremenome svijetu u promicanju pravde i izgradnji mira, u skladu s naukom Drugog vatikanskog sabora, papa Ivan Pavao II. dao je nove naglaske i smjernice za dušobrižništvo katoličkih vjernika vojnika i redarstvenika. U mnogim zemljama uspostavljeni su vojni ordinarijati s biskupima na čelu ili vojni vikarijati. Ugovor Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, vojni ordinarijat, nije eskluziva Hrvatske ili manjeg broja nekih zemalja ili država. To je standard i doseg slobode vjere u zemljama i demokracijama na svim kontinentima. Sloboda vjeroispovijedi – sloboda ispovijedanja vjere je jedno od temeljnih ljudskih prava“, naglasio je mons. Bogdan.

„Vjera je čovjekov odgovor Bogu, koji mu se objavljuje i dariva, pružajući istodobno čovjeku preobilno svjetlo u traženju krajnjega smisla života. Ali, vjera je i Božji dar, vrhunaravna od Boga ulivena krepost. Ona je milost, koju Bog daje čovjeku kao čisti dar. No, taj se neprocjenjivi dar, u slobodi našega ljudskog djelovanja, može i izgubiti“, poručio je.

„Eto, braćo i sestre, izazova za svakoga od nas: sačuvati vjeru u Boga u vremenu golemih izazova koji nas često odvajaju od vjere ili čak vojuju protiv nje! A u središtu naše vjere, biblijske vjere Božja je ljubav i njegova konkretna briga za svaku osobu, njegov naum spasenja za svakog čovjeka i cjelokupni stvoreni svijet. ‘Bez svijesti o toj stvarnosti’ – poručuje nam papa Franjo – ‘nestaje kriterij na temelju kojega se može prepoznati što je to što ljudski život čini dragocjenim i jedinstvenim. On (čovjek) gubi svoje mjesto u svemiru, napušten u prirodi, odričući se vlastite moralne odgovornosti ili težeći za tim da postane poput apsolutnog suca koji sebi pripisuje bezgraničnu moć manipulacije svijetom koji ga okružuje.’

To je, braćo i sestre, istodobno i snažan poziv svakomu od nas da učvrstimo svoju vjeru i iznova otkrijemo ljepotu vjere. Vjere koja se rađa u susretu s Bogom živim, koji nas poziva i otkriva nam svoju ljubav, ljubav koja nam prethodi i na koju se možemo osloniti jer u njoj nalazimo sigurnost i na njoj možemo graditi svoj život. To nam je danas nasušno potrebno. Svjetlo vjere upaljeno u našim dušama, kao dragocjeno blago zahtijeva od svakog vjernika katolika da bude učenik Isusa Krista uključen u ispovijedanje svoje vjere čitavim svojim bićem. To svjetlo zahtijeva od nas da budemo svjedoci Božjega milosrđa, Božje nježnosti i dobrote, sposobni prenijeti plamen nade muškarcima i ženama ovoga našeg doba. Brojne tragedije koje proživljavamo u ovom trenutku, posebno rat u Ukrajini, podsjećaju nas na hitno potrebnu izgradnju civilizacije ljubavi, izgradnju čovječnosti i bratstva otvorenih svima te društvo bratskih odnosa punih života“, rekao je vojni ordinarij.

Kao primjer svjedoka vjere, mons. Bogdan izdvojio je kardinala Stepinca koji je svojim ljudskim i duhovnim životnim putem pružao svojevrsni kompas hrvatskome narodu. „Blaženi je kardinal Stepinac na Kristov poziv da pođe na posao u njegov vinograd, odgovorio bez odgađanja rekavši ‘Evo me, gospodaru!’ i tomu svomu odgovoru ostao vjeran sve do mučeničke smrti. On je onaj divni primjer hrvatske vjerničke duše posve i nepokolebljivo okrenute Bogu i njegovu zakonu. On je znao i čvrsto vjerovao da je Duša duše hrvatske – Isusova Mati i da nam ona u našim stradanjima nikada neće prestati sjati. Svojim životom uistinu je ostvario program što ga je zapisao 29. prosinca 1956., za svoga krašićkog sužanjstva: ‘Naši bi se ideali mogli sažeti u jednu riječ – Bog! Bog naš uzor, Bog naš život, Bog i svjetlo naše na stazama ovoga zemaljskog života!’“, naglasio je.

„Draga braćo i sestre, i mi danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled ištući zagovor blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, svih svetih i blaženih koji su svjetlo našim stazama u ovozemnome hodu. Treba nam svjetla i ohrabrenja, nade i snage za svakodnevne izazove, kušnje i poteškoće. Svi smo ovdje, u svojoj različitosti putujući glasnici dobra i zauzimanja za dobro, ujedinjeni i s istom pripadnosti, hrvatski vojnici, hrvatski policajci, hrvatski branitelji, stradalnici, hrvatski vatrogasci, pripadnici Civilne zaštite, Crvenoga križa, hrvatske povijesne postrojbe. Svima nam je potrebna zaštita i zagovor Božje službenice. Stoga se njoj, Duši duše hrvatske, Isusovoj i našoj Majci, ovdje u bistričkom svetištu danas žarko molimo: Umnoži našu vjeru, učvrsti ufanje. Obrati, mila Majčice, sve izgubljene“, zaključio je biskup Bogdan.

Liturgijsko pjevanje predvodili su Orkestar Oružanih snaga RH pod ravnanjem zapovjednika dirigenta Miroslava Vukovojca-Dugana, klapa „Sv. Juraj“ Hrvatske ratne mornarice i policijska klapa „Sv. Mihovil“.