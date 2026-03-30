Papa Lav XIV. imenovao nadbiskupa Petra Rajiča prefektom Papinskoga doma

“Sveti Otac imenovao je Njegovu Ekselenciju prečasnog nadbiskupa Petra Rajiča, titularnog nadbiskupa Sarsenteruma, trenutno apostolskog nuncija u Italiji i Republici San Marino, prefektom Papinskog doma”, stoji u priopćenju koje je u ponedjeljak 30. ožujka objavio Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Petar Antun Rajič rođen je u hrvatskoj obitelji u Torontu, 12. lipnja 1959., od oca Liberana i majke Dominike rođ. Mustapić.

Za prezbitera je zaređen na svetkovinu sv. Petra i Pavla 1987. godine u mostarskoj katedrali, na naslov Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Nakon što je dvije godine (1987.-1989.) djelovao kao župni vikar u Torontu, otišao je u Rim gdje je od 1989. do 1991. boravio u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. U Rimu je pohađao Papinsku akademiju za spremanje diplomata. Na Papinskom lateranskom sveučilištu 1993. godine stekao je doktorat iz područja kanonskog prava. Iste godine stupio je u diplomatsku službu Svete Stolice.

Obnašao je službu tajnika u papinskim predstavništvima u Iranu (1993.-1996.) te Litvi, Estoniji i Latviji (1996.-1998.). Također je bio tajnik zamjenika Državnoga tajnika Svete Stolice mons. Giovannija Battiste Rea. Od 2003. je kao komornik ili dvorski prelat u Prefekturi Papinskoga doma sudjelovao u organizaciji općih i privatnih audijencija Svetog Oca.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 2. prosinca 2009. naslovnim nadbiskupom Sarsenteruma i apostolskim nuncijem u Državi Kuvajtu, Kraljevini Bahreinu i Državi Kataru te istodobno apostolskim delegatom na Arapskom poluotoku.

Za biskupa ga je 23. siječnja 2010. u mostarskoj katedrali zaredio državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Bertone.

Dana 27. ožujka 2010. imenovan je za apostolskog nuncija u Republici Jemenu te u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Papa Franjo ga je 15. lipnja 2015. imenovao apostolskim nuncijem u Republici Angoli i Demokratskoj Republici Svetom Tomi i Prinsipeu. Dana 15. lipnja 2019. imenovao ga je apostolskim nuncijem u Republici Litvi, a od 6. kolovoza iste godine i u Republici Estoniji i Republici Latviji.

Papa Franjo 11. ožujka 2024. imenovao je mons. Petra Antuna Rajiča apostolskim nuncijem u Talijanskoj Republici i Republici San Marinu.

Osim engleskoga i hrvatskoga mons. Rajič govori francuski, talijanski i španjolski jezik.

Mons. Rajič održava trajne veze s Mostarom i Trebinjem, kao i s rodnom župom svojih roditelja, Dračevom.

Čestitamo mons. Petru Rajiču na njegovoj dosadašnjoj službi te mu želimo obilje Božjega blagoslova u novoj zadaći prefekta Papinskoga doma!

