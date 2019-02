U Splitu predstavljena knjiga biskupa Ratka Perića “Nada koja ne postiđuje”

Mons. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, predstavio je u Splitu svoju knjigu “Nada koja ne postiđuje”, posvećenu zagrebačkom nadbiskupu blaženom Alojziju Stepincu. Predstavljanje, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Split, održano je u njihovim prostorima u palači Milesi u petak 22. veljače.

Uz autora, na predstavljanju su sudjelovali splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas i akademik Davorin Rudolf, koji je pozdravio sve okupljene među kojima je bio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, splitska dogradonačelnica Jelena Hrgović Tomaš, rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić, generalni vikar mostarsko-duvanjski don Željko Majić i drugi.

Nadbiskup Barišić osvrnuo se na odnos zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca, Splita i splitskog biskupa Kvirina Klementa Bonefačića te naveo samo neke događaje koji ih povezuju poput blagoslova kamena temeljca za novu crkvu u Dicmu 1934. gdje je bl. Stepinac došao kao izaslanik tadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa Bauera; njihova zajedničkog posjeta Sinju iste godine; 1938. kada je tada već nadbiskup Stepinac zajedno s Bonefačićem obišao Sinj, Dugopolje i Dicmo; a posebno sprovoda don Frane Bulića gdje je blaženik sudjelovao u obredima i u Zagrebu i u Splitu i u Solinu. Spomenuta je i Stepinčeva briga za prognane iz Dalmacije, njegove donacije za gradnju crkava na području Splita i okolice te predanost ovdašnjih vjernika pobožnosti bl. Stepincu koja se očitovala i kroz njihovo hodočašće u Krašić i zagrebačku katedralu na blaženikov grob gdje je održana praizvedba oratorija „Slobodan u istini – bl. Alojzije Stepinac“.

Mons. Barišić složio se s mons. Perićem da Stepinac nije bio slučaj već fenomen i više od toga. „On je bio i ostao fenomenalan jer je bio potpuno Božji – svet! Tko otvori prvu stranicu ove knjige neizbježno dolazi i do zadnje. To je moje iskustvo, a vjerujem da će biti i vaše“, zaključio je i zahvalio autoru na uloženom trudu i vremenu kojim je donio nove spoznaje u kojima se još više otkriva blistavost i veličina lika i djela, Alojzija Stepinca i njegove Nade koja nikada ne postiđuje.

Biskup Ivas govorio je o vlastitim indirektnim susretima s bl. Stepincem koji su se događali dok je još bio sjemeništarac i bogoslov, potom na odsluženju vojnog roka te nakon njegove smrti. Naglasio je kako su mu tokom svih tih godina o Stepincu govorili puno laži i grubih riječi, no s vremenom je polako otkrivao istinu koja ga je oduševljavala i punila ponosom, poštovanjem i ljubavlju te ga učvrstila u zvanju. Prisjetio se svečane zvonjave zvona na dan blaženikove smrti i čudesnog mira u nepreglednoj rijeci vjernika koje su hitale, a i danas dolaze, na njegov grob. Kazao je da je o Stepincu već napisano puno toga, no da ova knjiga ima u sebi nešto posebno vrijedno – podnaslov ‘Duhovne vježbe svećenicima po bl. Alojziju Stepincu’. „Cijeli njegov život i svi događaji u kojima je sudjelovao kruh su istiniti koji nam jako treba pogotovo u ovom današnjem vremenu. Stepinac je sveta osoba kojoj se treba diviti i još više ga treba nasljedovati. On je svojom svetošću ispit savjesti svima nama, čitavom hrvatskom narodu te cijeloj Crkvi i svijetu“, zaključio je.

Završnu riječ i predavanje „Rimski pape i nadbiskup Stepinac“ uputio je autor knjige mons. Perić. Život bl. Stepinca okupljenima je približio podijelivši ga na faze rođenja, sjemeništa, studija agronomije, zaručništva, bogoslovije, svećeništva i rata ističući komunikaciju i suradnju za njegova života sa šestoricom vrhovnih svećenika koji su se za to vrijeme izmijenili na Petrovoj katedri u Rimu: Lav XIII., sv. Pio X., Benedikt XV., Pio XI., Pio XII. i sv. Ivan XXIII. Osvrnuo se i na stav koji su o Stepincu imali i imaju Petrovi nasljednici nakon njegove smrti pa sve do danas.

Knjiga „Nada koja ne postiđuje” izdana je u povodu 120. obljetnice rođenja i 20. obljetnice beatifikacije zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca, blaženika i mučenika, u izdanju mostarskoga nakladnika Crkve na kamenu.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA