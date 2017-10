Započeo 11. međunarodni simpozij crkvenih pravnika

SISAK – “Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme” tema je jedanaestoga međunarodnog simpozija crkvenih pravnika otvorenog u petak 13. listopada u Sisku. Simpozij je okupio crkvene pravnike iz Hrvatske, BiH, Slovenije i Srbije. Pod sponzorstvom Hrvatske biskupske konferencije, simpozij je organiziralo Hrvatsko kanonističko društvo u suorganizaciji Sisačke biskupije te Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Otvorenju simpozija nazočili su sisački biskup Vlado Košić, duhovni voditelj Hrvatskoga kanonističkog društva dubrovački biskup Mate Uzinić, vojni biskup u BiH i član društva Tomo Vukšić, crkveni pravnici, djelatnici crkvenih sudova, članovi Društva, studenti kanonskog prava, civilni pravnici i drugi gosti.

Govoreći o temi kongresa, predsjednica Hrvatskoga kanonističkog društva dr. Lucija Boljat rekla je u svojim pozdravnim riječima kako se u ekumenskom i međuvjerskom dijalogu nastoje pronaći zajedničke polazište točke koje bi mogle biti izvorišni poticaj pronalaženju odgovora na pitanja u kojima trenutačno ne postoji zajedničko stajalište između vjerskih zajednica.

Nakon što je predvodio molitvu, domaćin biskup Košić pozdravio je sudionike simpozija, istaknuvši kako su upravo ekumenizam i dijalog teme kojima se on bavi posljednjih šesnaest godina. Okupljene je pozdravio i biskup Uzinić, pročitavši poruku zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića koji je između ostalog poručio sudionicima skupa kako ekumenizam i međuvjerski dijalog “stavljaju pred nas česte i poznate teme, a koje zbog pastoralne aktualnosti traže trajno promišljanje”.

Dan prije održana je i redovita skupština Hrvatskog kanonističkog društva, a prije nje i misno slavlje za članove, koje je u sisačkoj katedrali predvodio biskup Mate Uzinić.

Rad simpozija započeo je u petak 13. listopada u 8.45 sati u hotelu “Panonija”. Prvoga dana bit će predstavljena predavanja “Vjerska sloboda i njezine granice u Hrvatskoj do modernoga doba” (dr. sc. Ivan Milotić, Zagreb), “Ekumenski dijalog u kanonsko-pravnoj perspektivi” (biskup dr. sc. Tomo Vukšić, Mostar), “Kanonsko pravo i međuvjerski dijalog” (mr. sc. Ante Rako, Split), “Komunikacija (suzajedništvo) u svetinjama i duhovnim dobrima katolika i odijeljenih kršćana poslije Drugog vatikanskog sabora (communicatio in sacris et in spiritualibus)” (dr. sc. Velimir Blažević, Banja Luka), “Primanje u puno zajedništvo Katoličke Crkve” (mr. sc. Janko Lulić, Sisak), “Kanonsko pravo i ‘unutarcrkveni ekumenizam’. Pitanje punog zajedništva staroobrednih latinskih zajednica” (dr. sc. Marko Petrak, Zagreb) i “Pravno-pastoralna pitanja otpada od Katoličke Crkve” (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo).

Drugoga dana rad počinje u 9 sati predavanjem “Pravno-pastoralni osvrt i postupanje kod ženidbene zapreke različitosti vjere” (mr. sc. Ilija Marković, Rim). Slijede predavanja “Mješovite ženidbe od ‘Familiaris consortio’ do ‘Amoris laetitia’: pravno-pastoralni naglasci” (mr. sc. Jovan Vejin, Beograd), “Ženidba pravoslavaca: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti” (dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica), “Ženidba protestanata: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti” (dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana) i “Ženidba nekrštenih: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti” (dr. sc. Zdenko Ilić, Đakovo).

U završnom dijelu simpozija održat će se okrugli stol “Multikonfesionalno okruženje i pravno-pastoralni izazovi”. na okruglom stolu bit će predstavljena uvodna izlaganja “Primjena ‘ekumenskog načela’ u odgojno-obrazovnom sustavu (Hrvatski ugovor o odgoju i kulturi, čl. I, st.2)” (mr. sc. Vanja Romlin, Stockholm), “Doprinos ‘ekumenskih društava’ u davanju odgovora na pitanja od društvenoga značenja” (dr. sc. Slavko Zec, Rijeka), “‘Vademecum’ za pastoral u župi u odnosu na odijeljenu braću s istoka” (mr. sc. Ivan Rak, Varaždin), “Uspostava ‘Katedre za dijalog s nevjerujućima'” (dr. sc. Josip Šalković i Elizabeta Mikulić, mag. theol., Zagreb) i “Pravno-pastoralna polazišta za pastoral migranata” (dr. sc. Marko Mrše, Split).

Izvor: Crkva na kamenu/IKA