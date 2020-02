Proslavljen blagdan sv. Blaža u Gradnićima

GRADNIĆI – Župljani župe sv. Blaža – Gradnići proslavili su blagdan svoga nebeskoga zaštitnika, 3. veljače, za što su se pripremali trodnevnom duhovnom obnovom koju je predvodio fra Josip Ikić, prefekt i odgojitelj sjemeništaraca u Visokom i profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji.

Na sam blagdan župljani župe Gradnići i njihovi gosti sudjelovali su u procesiji i svečanom misnom slavlju koje je predvodio don Robert Karačić, župni vikar u župi sv. Mihovila na Lapadu i obredu blagoslova grla.

Kako smo već kazali, proslava je započela procesijom od stare do nove crkve u Gradnićima, nakon čega je don Robert predslavio svečano misno slavlje u koncelebraciji sa župnikom župe Gradnići fra Nikolom Rosančićem, don Đurom Benderom, dekanom Broćanskoga dekanata i župnikom župe Gradina te još nekoliko župnika i svećenika iz okolnih župa.

U propovijedi don Robert, nedavno zaređeni svećenik Dubrovačke biskupije, podsjetio je na važnost sv. Blaža te se osvrnuo na poveznice između proslave blagdana sv. Blaža u župi Gradnići i proslave blagdana sv. Vlaha u Dubrovniku i štovanja ovoga sveca u različitim mjestima. “Život sv. Blaža pruža nam primjer iznimne ljubavi prema Isusu Kristu. Bez toga njegova osobnog odnosa prema Isusu Kristu nemoguće je razumjeti njegovu ljubav prema bližnjima, a još manje njegovu spremnost na mučeništvo”, kazao je don Robert i dodao kako su vjernici pozvani cijelim životom odlučivati se za Isusa Krista, pokazivati ljubav prema Gospodinu i bližnjima, što nije lagan put. Put onih koji žele istinski živjeti kršćanskim životom nije lagan, što je istaknuo i propovjednik, no Bog uvijek pruža zaštitu. “Bog je uvijek naša zaštita. Bog uvijek treba biti naša nada, nada za vječnost. Ne bojmo se stoga ovoga svijeta. Znamo da je Božja ljubav vječna naspram života na zemlji, koji koliko god trajao, zapravo je veoma kratak. Svi smo pozvani uvijek činiti dobro, ne gledajući hoće li drugi nama činiti dobro i znaju li drugi to cijeniti jer ima Onaj koji to cijeni i koji nas uvijek prvi ljubi i koji nas sve želi spasiti. Svojim životom pokažimo i mi da želimo biti spašeni u vječnost. Trudimo se poput sv. Blaža imati ljubav prema svima”, poručio je don Robert i pozvao nazočne da svoj život žive kao kršćani koji se ne će sramiti svoje vjere, kao kršćani kojima nije teško praštati i ljubiti.

Na kraju svete Mise fra Nikola je zahvalio predvoditelju duhovne obnove, predvoditelju misnoga slavlja i objasnio da će župljani župe Gradnići kroza štovanje sv. Blaža nastojati produbiti prijateljske veze s Dubrovčanima, te uz to pozdravio čelne ljude Općine Čitluk i sve ostale nazočne, uza zahvalu zboru sv. Kate iz Ljubuškoga i članicama i članovima HKUD sv. Marko iz Vionice na dolasku i njihovu sudjelovanju u proslavi sv. Blaža.

Članice i članovi HKUD sv. Marko, uz nekoliko djevojaka iz HKUD Didak, nastupili su ispred crkve sv. Blaža odmah nakon obreda grličanja, a nakon njihova nastupa proslava blagdana sv. Blaža nastavljena je u obiteljskim domovima župljana.

