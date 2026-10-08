Studenti i profesori TKI-a sudjelovali na audijenciji s papom Lavom XIV.

U sklopu hodočašća u Rim, studenti i profesori Teološko-katehetskog instituta Sveučilišta u Mostaru u srijedu, 7. listopada, sudjelovali su na audijenciji sa Svetim Ocem papom Lavom XIV. Za članove Teološko-katehetskog instituta ovo je bio poseban i radostan trenutak zajedništva u vjeri te prigoda za susret s Petrovim nasljednikom.

Na hodočašću sudjeluju generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don Nikola Menalo, zamjenik predstojnika TKI-a don Marko Šutalo, prorektor za znanost Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Marko Odak, profesori i djelatnici Instituta zajedno sa studentima. Sudjelovanje na audijenciji dio je njihova hodočasničkog puta te poticaj za daljnji rad i služenje Crkvi, osobito na području teološko-katehetskog odgoja i obrazovanja.

U zajedništvu s Papom i predstavnicima Svete Stolice bio je i mons. Petar Rajič, nadbiskup, koji pripada našoj mjesnoj Crkvi i koji je prefekt Papinskoga doma.

Tijekom boravka u Vatikanu studenti i profesori TKI-a susreli su se i s vrhbosanskim nadbiskupom i predsjednikom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomom Vukšićem, koji u Rimu sudjeluje na susretu povodom desete obljetnice objavljivanja postsinodalne apostolske pobudnice Amoris Laetitia. Tom prigodom članovi TKI-a fotografirali su se s nadbiskupom Vukšićem, koji je ujedno veliki kancelar Teološko-katehetskog instituta Sveučilišta u Mostaru.

Susret u Rimu tako je za studente i profesore Instituta bio prigoda za zajedništvo, molitvu i povezivanje s predstavnicima Crkve, kao i vrijedan dio njihova hodočasničkog iskustva.

Izvor: Crkva na kamenu