John Henry Newman bit će proglašen naučiteljem Crkve 1. studenoga

Engleski kardinal, obraćenik, teolog i filozof John Henry Newman (1801.-1890.) bit će 1. studenoga proglašen naučiteljem Crkve u sklopu Jubileja svijeta obrazovanja, izvijestio je 28. rujna Vatican News.

Papa Lav XIV. odobrio je Dikasteriju za kauze svetaca da se Newmanu dodijeli taj naslov, što je Tiskovni ured Svete Stolice priopćio još 31. srpnja. Odluka je uslijedila nakon što je Papa u audijenciji primio prefekta Dikasterija kardinala Marcella Semerara i potvrdio pozitivno mišljenje kardinala i biskupa članova Dikasterija.

Utemeljitelj Oratorija svetog Filipa Nerija u Engleskoj, John Henry Newman, ubraja se među najistaknutije kršćanske mislioce 19. stoljeća. Rođen 21. veljače 1801. u Londonu, osam godina služio je kao anglikanski svećenik, a 1845. pristupio je Katoličkoj Crkvi. Već iduće godine otišao je u Rim, gdje je na Zavodu Propaganda fide studirao teologiju, a 1847. primio svećeničko ređenje. Na poticaj pape Pija IX. vratio se u domovinu i osnovao Oratorij, dok ga je 1879. papa Lav XIII. imenovao kardinalom. Njegovo životno geslo bilo je „Cor ad cor loquitur“ – „Srce govori srcu“.

Newman je preminuo 11. kolovoza 1890. u Birminghamu. Proces za njegovo proglašenje blaženim i svetim započeo je 1958. godine; Ivan Pavao II. priznao mu je herojske kreposti i proglasio ga slugom Božjim 1991., Benedikt XVI. uzdigao ga je na čast oltara 2010., a papa Franjo kanonizirao ga je 2019. godine.

Proglašenjem će Newman postati 38. crkveni naučitelj i drugi iz Engleske nakon svetog Bede Časnog. Prema Svetoj Stolici, njegovo učenje o razvoju doktrine i o savjesti, kao i naglasak na osobnom odnosu vjernika s Kristom, čini ga posebno aktualnim u današnjem vremenu.