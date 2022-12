Pad broja kršćana u Engleskoj i Walesu

Značajan pad udjela kršćana u ukupnoj populaciji zabilježen je na posljednjem popisu stanovništva u Engleskoj i Walesu. Pad je doveo do toga da se sada, po prvi put otkako se vrši popis, manje od polovice stanovnika ovih dviju država smatraju kršćanima.

Od ukupno 56 milijuna stanovnika koji su odgovorili na pitanje “Koje ste vjeroispovijesti?”, njih 27,5 milijuna izjasnili su se kao kršćani. Preračunato u postotke riječ je o 46,2% stanovništva. To je pad od 13,1% u odnosu na 59,3% stanovnika koji su se izjasnili kao kršćani na popisu iz 2011.

U razgovoru za Tablet nadbiskup Yorka, Stephen Cottrell, rekao je da brojke “nisu veliko iznenađenje”.

“Iza nas je razdoblje kada su se mnogi ljudi gotovo automatski izjašnjavali kao kršćani. No, druga istraživanja pokazuju kako isti ljudi još uvijek traže duhovnu istinu i mudrost te skup vrijednosti po kojima žele živjeti”, rekao je Cottrell.

I dok je udio kršćana opao, porastao je udio pripadnika drugih religija poput hindusa, sikha, budista i židova, a najveći porast zabilježen je među muslimanima.

Ipak, najznačajnije je porastao udio ispitanika koji su na popisu stanovništva rekli da ne pripadaju nijednoj religiji. Njih je zabilježeno čak 12 % više nego 2011. te sada čine 37,2 % stanovništva. Zanimljivo, 74.000 ispitanih izjasnili su se kao “pogani”.

Podatci za cijelu Britaniju nisu dostupni jer je škotska vlada odgodila popis za godinu dana zbog pandemije COVID-19.

Izvor: Crkva na kamenu/Bitno.net