Vojno hodočašće u Lurd: Misa u crkvi svete Bernardice i marijanska procesija

U sklopu Vojnoga hodočašća u subotu, 17. svibnja u jutarnjim satima u crkvi sv. Bernardice u Lurdu slavljeno je svečano euharistijsko slavlje na kojem su sudjelovali hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izvijestio je Vojni ordinarijat u RH.

Taj dan za hrvatske hodočasnike na osobit je način bio posvećen proslavi Jubileja 2025. Misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH Tomo Vukšić, a koncelebrirali su generalni vikar Vojnog ordinarijata u RH mons. Ilija Jakovljević, generalni vikar Vojnog ordinarijata u BiH mons. Željko Čuturić, vojni i policijski kapelani i drugi svećenici.

Na misi je propovijedao mons. Jakovljević koji je govorio o Jubileju 2025.

„Naše hodočašće u Lurd odvija se u milosnom vremenu slavlja Jubileja 2025. gdje kao pripadnici Katoličke Crkve hitamo k istom cilju Isusu Kristu, pod geslom ‘Vojnici – hodočasnici nade’. Ova godina nije godina izleta, pa ona bila i u razna svetišta i mjesta. Godina magičnih prolazaka kroz sveta vrata ili pohađanje oprosnih crkava. Ovo je darovana godina milosti gdje vjernik nastoji uz razna duhovna pomagala, a jedno je od njih i poduzeto hodočašće, doći do ‘sjedinjenja s Kristom, utočištem našega spasenja’. Ovu godinu ne živimo u nekoj iluziji već u ‘blaženoj nadi’ otvoreni snazi Duha Svetoga da i mi osjetimo ispunjenje Izaijinih riječi, koje je Isus pročitao u sinagogi: ‘Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.’ Kojeg li uzvišenog programa za nas vjernike u ovoj godini“, rekao je mons. Jakovljević.

„Kršćanska nada ne znači živjeti u oblacima, sanjariti o životu koji je daleko od nas samih i naše realnosti. Ona je utemeljena na Božjim obećanjima i ostvarena (ispunjena) u Isusu Kristu. Ta nada ne proizlazi iz naših samovoljnih želja i maštanja, jer sam Bog daje temelj, razlog i cilj toj nadi. Ova milosna godina darovana nam je da bolje upoznamo osobu Isusa Krista kako bi svojim životom i radom mogli posvjedočiti Krista koji je pravi Put koji vodi Bogu. Sv. Pavao nas uvjerava kako ‘nada ne postiđuje’ (Rim 5, 5). Pouzdanje u Gospodina nikad ne postiđuje i ono je izvor radosti i nutarnjeg mira, tako nas je učio papa Franjo“, protumačio je.

Mons. Jakovljević nastavio je kako nada „i u časovima kušnje donosi radost: ‘U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi’ (Rim 12, 12). U tome je snaga nade, koja uistinu ne postiđuje. Nada se hrani euharistijom, molitvom, čitanjem Svetog pisma, hodočašćem.”

„Nada je čovjeku jedina alternativa. I to ne bilo kakva nada, nego kršćanska nada – Isus Krist. Kaže papa Benedikt XVI.: ‘U njemu, jedino i konačno u njemu, čovjek može biti nada čovjeka’. Što je čovjek slobodniji od ovozemaljskih navezanosti i hedonizma, to u njemu više jača božanska Nada. Kršćanska nada za razliku od nada ovoga svijeta, nije nešto nesigurno i neizvjesno, jer je Bog temelj, razlog i cilj toj nadi“, zaključio je generalni vikar mons. Ilija Jakovljević.

Na misi je svirao i Orkestar HV, pod ravnanjem bojnika Ivana Kšeneka. Klapa HRM-a „Sv. Juraj“ i klapa MUP-a „Sv. Mihovil“ predvodile su liturgijsko pjevanje.

U nastavku ovoga dana također je u sklopu 65. međunarodnog vojnog hodočašća glazbeni nastup u Lurdu imao Orkestar OS RH, a hrvatski vojni invalidi, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i policijski polaznici sudjelovali su na međunarodnom sportskom natjecanju.

U kasnim večernjim satima hodočasnici zemalja koje sudjeluju na 65. međunarodnom vojnom hodočašću sudjelovali su u marijanskoj procesiji sa svijećama i kipom Gospe Lurdske.

Moleći krunicu i pjevajući marijanske pjesme na više jezika, procesija se uputila prema prostoru ispred bazilike Svete Krunice. Plato svetišta bio je ispunjen vojnim hodočasnicima iz više od trideset zemalja svijeta, među njima i pripadnicima vojske, policije, braniteljima, vatrogascima, pripadnicima pravosudne policije i drugim hodočasnicima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Visoko izaslanstvo činili su generalni vikar Vojnog ordinarijata u RH mons. Ilija Jakovljević, državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić, zapovjednik hodočašća brigadni general Valentin Skroza i zamjenik zapovjednika hodočašća za MUP Stjepan Milković.

Molitve i pjesme mogle su se čuti i na hrvatskome jeziku: molitve i razmatranja Gospine krunice čitali su policijski kapelani vlč. Damir Vrabec i fra Stipan Klarić OFM. U glazbenom djelu svirao je Orkestar Hrvatske vojske i pjevala klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj“.