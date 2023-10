Mons. Ferenc Fazekaš novi subotički biskup

Sveti Otac Franjo imenovao je dijecezanskog upravitelja Subotičke biskupije mons. Ferenca Fazekaša za subotičkog biskupa, izvijestio je u subotu 7. listopada 12 sati Tiskovni ured Svete Stolice. Mons. Ferenc na novoj će službi naslijediti blagopokojnog biskupa Slavka Večerina.

Mons. Ferenc Fazekaš rođen je 9. rujna 1958. godine u Bečeju. Biskupijsku klasičnu gimnaziju „Paulinum“ u Subotici pohađao je kao pitomac istoimenog malog sjemeništa. Potom je kao bogoslov Subotičke biskupije od 1977. do 1984. bio na odgoju u Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, gdje je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao filozofiju i teologiju.

Za svećenika Subotičke biskupije zaređen je 29. lipnja 1984. u subotičkoj katedrali sv. Terezije Avilske. Prve dvije godine svećeničke službe djelovao je kao župni vikar u Župi Presvetog Trojstva u Somboru, da bi potom dvije godine bio na službi župnog vikara u Bačkoj Topoli, uz što je 1986. bio imenovan za upravitelja župe u Bajši. Na službi upravitelja župe u Bogojevu bio je od 1988. godine. Župničku službu vršio je od 1993. u Bajši, potom od 1994. u Župi Sv. Franje u Senti, zatim od 1998. u Bačkoj Topoli te je 2021. imenovan za župnika Župe Sv. Jurja u Subotici.

Između 2005. i 2012. bio je na službi dekana Bačkotopolskog dekanata, a od 2012. do 2020. bio je arhiprezbiter Potiskog arhiprezbiterata. Godine 2020. imenovan je za generalnog vikara Subotičke biskupije. Ovu službu vršio je sve do smrti biskupa Večerina te je 29. kolovoza 2022. bio izabran za dijecezanskog upravitelja Subotičke biskupije, izvijestio je Tiskovni ured Subotičke biskupije.