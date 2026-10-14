Papa uspješno operiran

Operacija pluća kojoj je papa Lava XIV. podvrgnut 13. listopada 2026. u sveučilišnoj bolnici Agostino Gemelli u Rimu, bila je uspješna, a nalaz je pokazao da je uklonjen zloćudni karcinom, izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice.

„Zahvat je uspješno završen; odvijao se prema planu i u predviđenom vremenskom roku“, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice na svome kanalu na platformi Telegram nakon operacije kojoj je Papa podvrgnut poslijepodne, prenosi Vatican News.

Na stranici Tiskovnog ureda kasnije je objavljen detaljniji izvještaj liječnika Luigija Carbonea i Stefana Margaritore.

„Sveti Otac podvrgnut je torakalnoj operaciji kako je bilo planirano.

Radi temeljitijeg zahvata, donji režanj desnog plućnog krila uklonjen je videoasistiranom tehnikom. Hitni histološki pregled potvrdio je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na prijeoperacijskim pretragama.

Sveti Otac bio je u operacijskoj sali otprilike tri sata; operacija je trajala otprilike 90 minuta. Postupak je bio uspješan, bez komplikacija.

Nakon zahvata, Papa se normalno probudio i vratio se u svoju sobu na 10. katu nakon kratkog razdoblja promatranja.

Kirurški tim predvodio je prof. Stefano Margaritora, a pomagali su mu prof. Elisa Meacci, dr. Maria Teresa Congedo i dr. Leonardo Petracca Ciavarella.

Anesteziološki tim sastojao se od profesora Massima Antonellija, dr. Giovannija Punza i dr. Giuseppea Bella“, navodi se u izvještaju.

Idućih dana bit će napravljene pretrage i pregled uklonjenog tkiva. Na temelju prijeoperacijskih pretraga liječnici su već znali kako i gdje operirati.

Izraz „temeljito“ znači da nisu željeli ostaviti ništa od onoga što su uočili i da je učinjeno sve da bi u potpunosti uklonili karcinom.

Što se tiče boravka u bolnici, zasad je predviđen prethodno najavljeni vremenski okvir, odnosno oko tjedan dana.

Iz Tiskovnog ureda Svete Stolice će u srijedu objaviti nove informacije o tomu kako je papa Lav proveo noć te o eventualnim prvim nalazima pretraga.

U međuvremenu, uz Papu je osoblje koje mu inače svakodnevno pomaže u papinskom apartmanu. Kad se probudio, odmah je bio priseban i orijentiran te, kako je novinarima rekao vatikanski glasnogovornik Matteo Bruni, „kad se vratio u sobu, zatražio je večeru“, objavio je Vatican NewsVatican News.