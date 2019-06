BUNA – Ovogodišnja vjeronaučna olimpijada župe Presvetoga Trojstva, Blagaj – Buna, održala se 8. lipnja 2019. u prostorijama pastoralnoga centra bl. Alojzija Stepinca. Započela je u jutarnjim satima molitvom.

Ta subota u našoj župi bila je sve samo ne obična subota. Iako je vrijeme tih dana bilo varljivo, ovaj put nas je sve zajedno, natjecatelje, “šerife”, mlade iz HKM-a, žiri, obasjalo sunce te smo cijeli dan proveli zajedno.

Naime, svake godine, pred sam kraj školske/vjeronaučne godine okupljamo školarce od petoga do osmoga razreda, njih stotinjak prijavljenih, koji su cijelu godinu dolazili na vjeronaučne susrete i subotnje sekcije te su zaslužili, kao i svake godine do sada, vjeronaučnu olimpijadu, dok treći razred, prvopričesnici i krizmanici bivaju oslobođeni. Djeca su bila, podijeljena u osam timova po razredima. Svaki razred imao je svog šerifa (voditelja tima), koji je pomagao pri namještanju rekvizita, održavanju timskoga duha i naravno pri tomu pazio da se nijedno dijete ne ozlijedi, a posebice ne ošteti u ocjenjivanju i bodovanju.

Timovi su nosili nazive novozavjetnih poslanica, većinu sv. Pavla Apostola, te smo stoga imali: Korinćane, Filemonove, Kološane, Galaćane, Filipljane, Timotejeve, Rimljane i Hebreje.

Vjeronaučna olimpijada sastojala se od tri kruga kviza vjeronaučnoga znanja i devet iznimno zanimljivih igara kao što su: tronožac, skakanje u vrećama, brzo jedenje kolača, jabuka u lavoru, karijola, utrka s jajima u žlici, vratnica-greda-gol, te kao nova ali za naše mlade najzanimljivija disciplina utrka formule jedan. Naravno, svaka disciplina bila je zanimljiva, ali naši najmlađi učinili su ih još zanimljivijima za gledati, jer je svaki natjecatelj davao sve od sebe za najbolji mogući timski rezultat.

Cijeli ovaj događaj za sve njih je bio nešto uistinu posebno, a pogotovo za učenike petih razreda, kojima je ovo bilo prvo učešće na vjeronaučnoj olimpijadi. Cijeli dan pratilo nas je pozitivno raspoloženje, a kako i ne bi kada vidite iskrene osmijehe i onu, čistu, nevinu sreću na licima naših školaraca.

Svi su se trudili kako u znanju, a pitanja nisu nimalo bila lagana, tako i u igrama te su zbog toga svi sudionici naši pobjednici, no moramo pohvaliti i čestitati pobjednicima vjeronaučnoga kviza. Naime, 7. I i 7. III – Filipljani na kvizu znanja prikupili su najviše bodova i time si osigurali prvo mjesto, a samim time i pobjedu!

Nakon proglašenja pobjednika i dodjele nagrada gdje je podijeljeno 50 nagrada za prvo, drugo i treće mjesto, imali smo i malu zakusku. Svi sudionici su dobili po sendvič i sok te time napunili baterije za ostatak dana.

Naši školarci su se super proveli, naučili nešto novo, zabavili se i ono najvažnije kroz igru i djetinju radost slavili Boga.

Ova olimpijada je uistinu bila veoma zanimljiva te se zbog toga radujemo i sljedećoj!

