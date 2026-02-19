Pokornička hodočašća u svetište Kraljice Mira – Hrasno

I ove godine u sve nedjelje korizme nastavlja se tradicionalni korizmeni pohod, biskupijsko Pokorničko hodočašće u svetište Kraljice Mira u Hrasnu. Župe Trebinjsko-mrkanske biskupije, kao i ostale župe koje žele, mogu sudjelovati u ovome korizmenom hodočašću u Hrasno. Pokornička hodočašća započinju na 1. korizmenu nedjelju, 22. veljače 2026., a završavaju s 5. korizmenom nedjeljom 22. ožujka 2026.

Donosimo raspored po nedjeljama za ovu korizmu 2026.:

1. KORIZMENA NEDJELJA (22. veljače)

župe: Čeljevo, Dračevo i Hrasno

Misu predslavi: don Ivan Turudić, župnik župe sv. Ivana apostola i evanđelista, Mostar

2. KORIZMENA NEDJELJA (1. ožujka)

župe: Gradac, Hutovo i Neum

Misu predslavi: don Pero Miličević, župnik župa sv. Marka i sv. Luke Cim – Ilići

3. KORIZMENA NEDJELJA (8. ožujka)

župe: Stolac, Rotimlja i Stjepan Krst

Misu predslavi: don Davor Berezovski, župnik župe Ploče-Tepčići

4. KORIZMENA NEDJELJA (15. ožujka)

župe: Aladinići, Prenj i Trebinje

Misu predslavi: don Slaven Ćorić, župnik župe Blagaj-Buna

5. KORIZMENA NEDJELJA (22. ožujka)

župe: Domanovići, Ravno i Trebinja

Misu predslavi: don Marin Skender, župnik župe Šipovača-Vojnići

Izvor: Crkva na kamenu