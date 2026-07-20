Trodnevnica i proslava svetih Joakima i Ane u Gabeli

Župa Gabela i ove godine svečano će proslaviti blagdan svetih Joakima i Ane, kroz trodnevnu duhovnu pripravu od 23. do 26. srpnja 2026. godine.

Trodnevnica započinje u četvrtak, 23. srpnja, a nastavlja se u petak i subotu. Svakoga dana u 19 sati vjernici će sudjelovati u molitvi krunice, svetoj misi, propovijedi te će imati priliku za svetu ispovijed pola sata prije početka misnog slavlja.

Središnje misno slavlje na blagdan svetih Joakima i Ane, u nedjelju 26. srpnja, također će započeti u 19 sati, a dane priprave i proslave predvodit će don Ivo Šutalo, župnik Čeljeva.

Istoga dana služit će se i misa za puk u župnoj crkvi u 9 sati.

Organizatori obavještavaju kako će zbog održavanja slavlja prometnica pokraj svetišta Svete Ane biti zatvorena za promet sva četiri dana, od 18 do 20 sati.

Svi vjernici i hodočasnici pozvani su da se pridruže trodnevnoj pripravi i zajedničkoj proslavi zaštitnika župe.

Sveti Joakime i Ano, molite za nas!

Izvor: Crkva na kamenu