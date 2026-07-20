Misa zadušnica i otkrivanje spomen-obilježja poginulim i nestalim braniteljima

KONJIC – U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a HB – podružnica Konjic, 18. srpnja 2026. obilježen je spomen-dan na sve poginule i nestale pripadnike HVO-a i HV-a s područja općine Konjic u proteklome ratu.

U jutarnjim satima na Gradskom groblju Musala upriličen je blagoslv i otkrivanje spomenika poginulim braniteljima i civilima HVO-a iz Domovinskog rata, a potom su položeni vijenci i izrečena molitva kod spomen-obilježja.

Misu zadušnicu za sve poginule i nestale pripadnike HVO-a i Hrvatske vojske s područja Konjica potom je u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Konjicu predvodio don Ljubo Zelenika uz koncelebraciju don Marina Marića, don Tomislava Ljubana, don Mile Vidića i don Joze Majića.

U prigodnoj propovijedi don Ljubo je govorio o važnosti očuvanja identiteta i vjere kao i sjećanja na vlastite korijene. Napomenuvši kako su ovo područje, kao i brojna druga, ostala bez Hrvata i katolika, pozvao je vjernike da čuvaju podignute spomenike kao znak povijesnoga pamćenja te da i sami budu „spomenici“ tako što će svjedočiti svoju vjeru i identitet gdje god živjeli.

Na misnom slavlju sudjelovali su članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga te brojni predstavnici društveno-političkog života, među kojima: predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Darijana Filipović, zamjenik ministra obrane u Vijeću ministara BiH Slaven Galić, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, ministar pravde Federacije BiH Vedran Škobić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Marijan Marjanović, predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, ministar za pitanja branitelja HNŽ-a Đuro Prkačin, ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda te ministar zdravstva HNŽ-a Milenko Bevanda.

Po završetku misnog slavlja za sudionike je priređen prigodni domjenak u dvorištu župne crkve.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA