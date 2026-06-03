Nadbiskup Vukšić podijelio diplome sudionicima đakonske godine

PALE – Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski predvodio je u utorak 2. lipnja 2026. u župnoj crkvi sv. Josipa Radnika na Palama pokraj Sarajeva euharistijsko slavlje nakon kojeg je podijelio diplome petorici đakona koji su sudjelovali na đakonskoj pastoralnoj 2025./2026. godini.

Nadbiskup Vukšić misu je predvodio u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH mons. Mirom Relotom, voditeljem đakonske godine i u koncelebraciji s profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu vlč. Ilijom Markovićem te fra Danimirom Pezerom i tajnikom vlč. Marinom Petrovićem.

Na samom početku misnoga slavlja vlč. Marković pozdravio je sve prisutne, a osobito nadbiskupa Vukšića kojemu je zahvalio na dolasku i predvođenju misnoga slavlja.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Vukšić izrazio je radost zbog kandidata koji uspješnim završetkom đakonske godine privode kraju svoj put prema svećeništvu. Zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u njihovoj svećeničkoj formaciji kroz predavanja, susrete, praktične vježbe i upoznavanje crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Osvrćući se na evanđeoski odlomak o pitanju plaćanja poreza caru, istaknuo je kako je Isus, suočen s političkom provokacijom farizeja i saduceja, odgovorio načelom: „Bogu Božje, a caru carevo.“ Istaknuo je da Isus nije zauzeo stranu ni jedne društveno-političke skupine, nego je stavio Boga na prvo mjesto, naglasivši kako je upravo takav pristup i danas prijeko potreban. „Mi se nalazimo u društvu gdje je ovaj oblik propovijedanja silno važan. Ono što zovemo ‘društveni nauk Crkve’ je nešto što vrlo nedostaje u društvu u kojemu smo mi poslani kao Katolička Crkva služiti i služiti u tom društvu kao biskupi, kao svećenici, kao ljudi Crkve i uopće kao Crkva, kao kršćanski vjernici, kao zajednica…“, kazao je nadbiskup Vukšić. Buduće svećenike potaknuo je da u svoj pastoralnom djelovanju imaju sluha za opće dobro, društvenu pravdu i poštivanje Božje uloge u društvu te pojasnio kako su vlast, gospodarstvo, politika, kultura i cjelokupni društveni život zapravo prostor evangelizacije i svjedočenja evanđeoskih vrijednosti. Dodao je da su svećenici pozvani biti proroci koji svojim djelovanjem pridonose evangelizaciji ovoga svijeta, „gospodarstva i kulture i politike i svega onoga što se zove ljudsko društvo i ljudska zajednica unutar koje je naše poslanje graditi opće dobro, zadovoljstvo, zajedništvo na način kako je to činio Isus Krist“.

„Ali katoličko poslanje ili poslanje katoličkoga proroka u svijetu jest i povezivanje, naravno, onih stvarnosti koje je moguće povezati. Kada govorimo o ovome svijetu i kad govorimo o ljudskome društvu, onda trebamo znati da je ovaj svijet Božje stvorenje i da je uloga proroka u ovome svijetu posvećivanje ovoga svijeta“, kazao je.

Nadalje je pojasnio da „ovaj prostor, ovo vrijeme, ovo društvo jest prostor našega spasenja, našega dokazivanja; ne samo našega poučavanja drugih, nego našega moga i tvoga odrastanja u vjeri, u sazrijevanju, u nasljedovanju Krista Gospodina“.

Potaknuo ih je i da nasljeduju Kristov primjer otvorenosti prema svakom čovjeku: „Primao je doslovce svakoga. Nitko mu nije bio stran. Ljudske navike su mu neke bile strane. Ljudske navike neke nije odobravao, neke je čak i korio, javno prozivao, ali ljude i Božja stvorenja je uvijek štitio i prihvaćao. Za njih je imao otvorena vrata i strpljenja.“

„Mi smo poslani u ovaj svijet da svijetu nudimo evanđelje, da nudimo Krista, da nudimo taj sadržaj i molimo dragoga Boga da taj nauk evanđelja prožme ovaj svijet, ponašanje ljudi i ponašanje država i sustava vojska, jer samo na takav način će zavladati pravi mir i blagoslov u ljudskom društvu“, naglasio je vrhbosanski nadbiskup koji je homiliju zaključio riječima:

„Budite proroci mira i Božjega blagoslova tamo kamo vas Crkva bude slala i divit će se sigurno i vama i vašemu načinu djelovanja. A Krist Gospodin će biti vrlo zadovoljan također vašim svećeništvom. Pa, evo, neka on veliki svećenik sve nas svećenike prati svojim blagoslovom kako bismo zaista bili njemu na ponos na ovome svijetu“.

Nakon svete mise uslijedio je čin predaje diploma o završenoj đakonskoj pastoralnoj godini. Tako su diplome primili: đakon Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Robert Bašić, dvojica đakona Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije fra David Slišković i fra Ante Radoš, đakon Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Tomislav Čarapina i đakon Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Marko Tunjić.

Nakon uručenja diploma nadbiskup Vukšić zahvalio je biskupu Reloti koji je do sada obnašao službu zamjenika voditelja đakonske godine, i predstavio njegova nasljednika na ovoj službi fra Danimira Pezera.

Nakon svete mise bratsko druženje nastavilo se za zajedničkim stolom u župi Pale kojemu se pridružio i vlč. Fabijan Stanušić, župnik.

Svi kandidati dan prije uspješno položili ispit te su time priveli kraju đakonsku pastoralnu godinu. Sama đakonska godina sastojala se od dva dijela: pet tjedana predavanja i jednog obilaska crkvenih institucija dok su u preostalom vremenu budući prezbiteri bili na praktikumu na župama.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA