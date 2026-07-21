BiH

Osluškivati i ustrajati

21. srpnja 2026.

Foto: Rozeta Photoart

KRUŠEVO – Župa Kruševo proslavila je 20. srpnja svoga nebeskog zaštitnika sv. Iliju Proroka. Svečanu svetu misu slavio je splitski franjevac fra Domagoj Volarević uz suslavljenje župnika don Marka Šutala, dekana broćanskoga dekanata don Đure Bendera i desetak svećenika. Fra Domagoj je u propovijedi govorio o dvije Ilijine vrline: molitvi i ustrajnosti. Kao prorok osluškivao je Božju Riječ te kad su došle nevolje ostao je ustrajan u vjernosti Bogu. Pozvao je prisutne vjernike, kojih je bilo popriličan broj, da poput Ilije osluškuju Božju Riječ, u molitvi o njoj razmatraju što će im dati snagu da u vrijeme kušnje mogu ustrajati u vjernosti Bogu. Misno slavlje svojim skladnim pjevanjem pratio je župni zbor. Na kraju mise župnik don Marko zahvalio je svima koji su sudjelovali i na bilo koji način doprinijeli da se zaštitnik župe dostojno proslavi. Posebno je zahvalio Bogu za milosti koje su ovih dana župljani dobili kroz brojne svete ispovijedi. Inače, župljani su se kroz prethodne dane duhovno pripremali za ovu svetkovinu svetim misama, euharistijskim klanjanjem, molitvom krunice i svetom ispovijedi.

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Izvor: Crkva na kamenu

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