Proslavljen blagdan Gospe Lurdske u Hrasnu

HRASNO – Blagdan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika proslavljen je u petak, 11. veljače u župi Hrasno. Blažena Djevica Marija – Gospa Lurdska slavi se u ovoj župi kao suzaštitnica. Misno slavlje u 11 sati predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj msgr. Petar Palić u suslavlju sa župnikom don Antunom Pavlovićem i još nekoliko svećenika. Zbog radova i uređenja unutrašnjosti župne crkve misno slavlje bilo je u župnoj dvorani.

Na početku svete Mise župnik don Antun pozdravio je sve prisutne vjernike, župljane, svećenike a napose biskupa Petra kojemu je ovo prvi službeni pohod ovoj župnoj zajednici kao pastira i apostolskog upravitelja ove drevne Trebinjsko-mrkanske biskupije. Raduje nas Vaš dolazak i pastirski pohod, predstavljanje ove svete Mise i riječi koje ćete nam danas uputiti. Dobro došli u župu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije i svetište Kraljice Mira, istaknuo je župnik.

Biskup Petar kaza je da u ovoj svetoj Misi želimo moliti Marijin zagovor, a budući da je danas i Međunarodni dan bolesnika uključimo u svoje molitve i sve one bolesne. Uključimo u svoje molitve sve one koji su ove dvije godine zbog pandemije izgubili svoje mile i drage. U svoje molitve uključimo i medicinsko osoblje koje se trudi olakšati bolove i podnošenje bolova svima onima koji su potrebni liječenja i zdravlja. Sve ove molitve i nakane donesimo pred oltar, zamolimo zagovor naše nebeske majke Marije da ih ona prikaže svome Sinu kako bi bile uslišane.

Župa Hrasno i Svetište Kraljice Mira, poznato je, barem za prostor Trebinjsko-mrkanske biskupije, kao mjesto posebnog čašćenja naše nebeske Majke, Blažene Djevice Marije. Tomu je najviše doprinio Dumo – don Stjepan Batinović, dugogodišnji hrašanjski župnik (1947.- 1980.), koji je puno učinio za ovu župu nastojeći da raste u svakom pogledu, a posebno je radio na razvijanju pobožnosti na čast Gospi. Kao veliki štovatelj Blažene Djevice Marije, nastojao je u župu uvesti što više njezinih blagdana i tako u vjernicima razviti što dublju ljubav i čašćenje Marije, kao nebeske Majke i zagovornice. Uza župni patron, Bezgrješno začeće, on u župu uvodi i druga Gospina slavlja: supatron – Gospa Lurdska, Gospa Fatimska (uz nju se veže godišnje slavlja Kraljice Mira), Gospa od suza…

Izvor: Crkva na kamenu