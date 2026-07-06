Proslavljen blagdan sv. Tome apostola, zaštitnika župe Bijeli Brijeg – Mostar

MOSTAR – Svečanim misnim slavljem župna zajednica proslavila je blagdan svoga nebeskog zaštitnika – svetoga Tome apostola, čime je završena trodnevna duhovna priprava za patron župe.

Prvoga dana trodnevnice, u utorak, svetu misu predvodio je don Marin Marić, župnik župe Presvetoga Srca Isusova na Obrima. Drugoga dana misno slavlje predvodio je don Tomislav Rajič, župnik župe sv. Petra i Pavla u Strugama. Treće večeri trodnevnice svetu misu predvodio je don Josip Radoš, župnik župa Nevesinje i Foča i upravitelj Svećeničkoga doma, dok je liturgijsko slavlje svojim pjevanjem uzveličala mostarska ženska klapa Lakrima.

Središnje slavlje patrona održano je u četvrtak, kada je svetu misu predvodio don Hrvoje Katušić, župnik župe sv. Josipa u Veloj Luci. Misno slavlje svojim je pjevanjem uzveličao župni zbor, pridonijevši molitvenom i svečanom ozračju proslave.

Tijekom sva tri dana trodnevnice vjernici su imali priliku sudjelovati u molitvi krunice, sakramentu svete ispovijedi i euharistijskom slavlju, pripremajući se za blagdan svoga zaštitnika.

Iz župe su zahvalili svim svećenicima koji su predvodili misna slavlja, kao i svima koji su svojim trudom sudjelovali u organizaciji i liturgijskoj animaciji trodnevnice i proslave patrona. Posebna zahvala upućena je brojnim vjernicima koji su zajedničkom molitvom i sudjelovanjem pridonijeli dostojanstvenom obilježavanju blagdana.

Izvor: Crkva na kamenu