BiH

Proslavljen blagdan sv. Tome apostola, zaštitnika župe Bijeli Brijeg – Mostar

6. srpnja 2026.

MOSTAR – Svečanim misnim slavljem župna zajednica proslavila je blagdan svoga nebeskog zaštitnika – svetoga Tome apostola, čime je završena trodnevna duhovna priprava za patron župe.
Prvoga dana trodnevnice, u utorak, svetu misu predvodio je don Marin Marić, župnik župe Presvetoga Srca Isusova na Obrima. Drugoga dana misno slavlje predvodio je don Tomislav Rajič, župnik župe sv. Petra i Pavla u Strugama. Treće večeri trodnevnice svetu misu predvodio je don Josip Radoš, župnik župa Nevesinje i Foča i upravitelj Svećeničkoga doma, dok je liturgijsko slavlje svojim pjevanjem uzveličala mostarska ženska klapa Lakrima.
Središnje slavlje patrona održano je u četvrtak, kada je svetu misu predvodio don Hrvoje Katušić, župnik župe sv. Josipa u Veloj Luci. Misno slavlje svojim je pjevanjem uzveličao župni zbor, pridonijevši molitvenom i svečanom ozračju proslave.
Tijekom sva tri dana trodnevnice vjernici su imali priliku sudjelovati u molitvi krunice, sakramentu svete ispovijedi i euharistijskom slavlju, pripremajući se za blagdan svoga zaštitnika.
Iz župe su zahvalili svim svećenicima koji su predvodili misna slavlja, kao i svima koji su svojim trudom sudjelovali u organizaciji i liturgijskoj animaciji trodnevnice i proslave patrona. Posebna zahvala upućena je brojnim vjernicima koji su zajedničkom molitvom i sudjelovanjem pridonijeli dostojanstvenom obilježavanju blagdana.

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Izvor: Crkva na kamenu

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