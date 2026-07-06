Proslavljen patron župe Gorica-Struge

GORICA-STRUGE – Župna zajednica Gorica-Struge proteklih se dana u molitvenom i radosnom ozračju pripravljala za proslavu svetkovine svojih nebeskih zaštitnika, svetih Petra i Pavla. Kroz trodnevnice okupljali su se na zajedničkoj pobožnosti sv. Petru i Pavlu i slavlju svete mise, pripravljajući svoja srca za ovu veliku župnu svetkovinu.

Posebno svečano bilo je na uočnicu kada su se zajedno okupili na misnom slavlju, a nakon svete mise nastavili druženje u dvorištu župne crkve. Ovaj dan, ujedno je i dan župnoga zajedništva. Okupili su se u lijepom broju te uz razgovor, pjesmu, osmijehe i zajedništvo, proveli ugodne trenutke u ozračju međusobne povezanosti i radosti. Takvi susreti podsjećaju nas koliko je važno graditi zajedništvo i biti jedni drugima potpora u vjeri.

Od srca zahvaljujemo svim svećenicima koji su ovih dana ispovijedali, koji su predvodili misna slavlja tijekom trodnevnica: don Dragi Bevandi, don Ivanu Bijakšiću i don Nedjeljku Krešiću, kao i don Anti Jukiću koji je predslavio svetu misu na sam dan patrona.

Hvala i svim župljanima i članovima župnih sekcija koji su svojim sudjelovanjem, molitvom i nesebičnim zalaganjem pridonijeli ljepoti ove priprave, a to su posebno naša djeca i mladi te župne domaćice i domaćini.

Neka nas zagovor svetih Petra i Pavla i dalje prati i učvršćuje u vjeri, nadi i ljubavi te nas potiče da budemo živa i radosna zajednica Kristovih vjernika koja je spremna poput dvojice apostolskih prvaka sve dati za Krista, Crkvu i bližnje!

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/