BiH

Proslavljena Gospa Karmelska i 20. obljetnica obnove kapelice u Dubljanima

21. srpnja 2026.

DUBLJANI – U Dubljanima je u subotu, 18. srpnja 2026., svečano proslavljena svetkovina Gospe Karmelske te obilježena 20. obljetnica blagoslova obnovljene kapelice Gospe Karmelske. Svetu misu predvodio je župnik don Antonio Krešić, okupivši vjernike i raseljene Dubljance koji se svake godine rado vraćaju u svoje rodno mjesto. Kapelica, izvorno sagrađena 1897. godine, obnovljena je nakon ratnih razaranja te ju je 16. srpnja 2006. blagoslovio tadašnji mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić. Nakon misnog slavlja uslijedio je koncert Stjepana Gleđa Markosa, koji je svojim nastupom pridonio svečanom ozračju proslave. Susret je protekao u ozračju molitve, zajedništva i zahvalnosti za očuvanu vjeru i baštinu Dubljana.

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Živimo hrabro svoju vjeru, njegujući zajedništvo

21. srpnja 2026.

STOLAC – Župa Stolac svečano je proslavila blagdan sv. Ilije Proroka, zaštitnika župe i grada Stoca.…

Više
BiH

U Veljacima proslavljen sv. Ilija

21. srpnja 2026.

VELJACI – Župa sv. Ilije Proroka u Veljacima svečano je proslavila blagdan svoga nebeskog zaštitnika, jednog…

Više