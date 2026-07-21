Proslavljena Gospa Karmelska i 20. obljetnica obnove kapelice u Dubljanima

DUBLJANI – U Dubljanima je u subotu, 18. srpnja 2026., svečano proslavljena svetkovina Gospe Karmelske te obilježena 20. obljetnica blagoslova obnovljene kapelice Gospe Karmelske. Svetu misu predvodio je župnik don Antonio Krešić, okupivši vjernike i raseljene Dubljance koji se svake godine rado vraćaju u svoje rodno mjesto. Kapelica, izvorno sagrađena 1897. godine, obnovljena je nakon ratnih razaranja te ju je 16. srpnja 2006. blagoslovio tadašnji mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić. Nakon misnog slavlja uslijedio je koncert Stjepana Gleđa Markosa, koji je svojim nastupom pridonio svečanom ozračju proslave. Susret je protekao u ozračju molitve, zajedništva i zahvalnosti za očuvanu vjeru i baštinu Dubljana.

Izvor: Crkva na kamenu