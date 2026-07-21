Sveti Ilija kao putokaz vjere i ustrajnosti

DREŽNICA – U župi Drežnica svečano je proslavljen blagdan svetog Ilije Proroka, nebeskoga suzaštitnika ove vjerničke zajednice. Okupljeni župljani, kao i raseljeni Drežničani koji za ovu prigodu redovito pohode svoj rodni kraj, proslavili su Ilindan u molitvenom i zajedničkom ozračju. Svečano misno slavlje predvodio je i propovijedao don Drago Ćurković, župnik u Jablanici i upravitelj župe Drežnica.

U svojoj nadahnutoj propovijedi, don Drago se osvrnuo na lik i djelo svetoga Ilije Proroka, naglasivši njegovu neustrašivost u vremenima kada je ljudska vjera bila na kušnji. Istaknuo je kako Ilijin život i danas ostaje snažna poruka modernom čovjeku – poziv na ustrajnost, čuvanje obiteljskih i kršćanskih vrijednosti te nepokolebljivo pouzdanje u Boga. “Sveti Ilija nas uči kako ostati vjeran Bogu i onda kada se čini da struje ovoga svijeta idu u posve drugom smjeru. Njegov žar i spremnost na žrtvu primjer su kako se živi i svjedoči istinska vjera”, poručio je okupljenim vjernicima don Drago Ćurković.

Župa Drežnica, utemeljena još 1870. godine, premda danas broji skroman broj stalnih stanovnika, svake godine za Ilindan i blagdan Svih Svetih pokazuje svoju duhovnu snagu. Proslava suzaštitnika i ove je godine bila savršena prilika za susret obitelji, prijatelja te oživljavanje tradicije i zajedništva pod okriljem obnovljene župne crkve. Nakon svečanog misnog slavlja, druženje i blagdansko zajedništvo vjernika nastavljeno je u krugu crkvenog dvorišta uz razgovor, pjesmu i neizostavne uspomene na rodnu grudu.

Izvor: Crkva na kamenu