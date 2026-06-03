Treće cjelonoćno euharistijsko klanjanje u župi Gorica-Struge

GORICA-STRUGE – U subotu 31. svibnja 2026., u župi Gorica-Struge slavljeno je treće po redu cjelonoćno euharistijsko klanjanje i bdijenje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Ovu svetu večer započeli smo svečanim euharistijskim klanjanjem u devet sati, nakon kojeg je uslijedilo cjelonoćno bdijenje sve do jutarnje svete mise u devet sati.

Bila je to posebna noć ispunjena molitvom, pjesmom, tišinom i zajedništvom, tijekom koje su brojni vjernici dolazili pred Gospodina kako bi Mu zahvalili, iznijeli svoje nakane i u Njegovoj prisutnosti pronašli mir i snagu za svakodnevni život. Bilo je dirljivo vidjeti pojedine vjernike kako suzama zalijevaju svoje molitve i molitve Crkve.

Uz sve naše osobne nakane koje smo Mu donijeli, posebne nakane ovog klanjanja kao i prethodna dva, bile su molitva za duhovna zvanja kako nova tako i već ona koja su u Kristovoj službi, te molitva za sve nakane svete Crkve.

Posebnu radost ovom klanjanju dala su naša djeca, koja su svojim anđeoskim pjevanjem sudjelovala u molitvenom programu. Njihovi glasovi i iskrena dječja vjera dodatno su obogatili ovo duhovno zajedništvo. Podsjetili su sve prisutne na ljepotu jednostavne i predane molitve. Zahvalni smo svoj djeci i svima koji su ih pripremali za ovaj trenutak.

Kroz cijelu noć izmjenjivali su se sati klanjanja, molitve i pjesme, a crkva je ostala mjesto susreta s Kristom koji nas uvijek iznova poziva da Mu se približimo. Bilo je ohrabrujuće vidjeti toliko vjernika različitih generacija okupljenih oko istoga cilja, a to je provesti vrijeme s Gospodinom i otvoriti Mu svoje srce.

Neka nas ovo cjelonoćno klanjanje potakne da i dalje tražimo vrijeme za susret s Gospodinom u svetoj misi, sakramentima i molitvi, jer upravo pred Njim pronalazimo snagu za svoje životne izazove, utjehu u teškoćama i radost koja ne prolazi.

“Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta” – tvoj Isus!!!

Iz pera mladih!

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/