Župno zajedništvo u Biskupijskom zajedništvu

U četvrtak, 23. lipnja 2022., kad Crkva ove godine liturgijski slavi svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja, mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić posjetio je župnu zajednicu Presvetoga Srca Isusova u Crnču. Ovo je nakon više od 30 godina prvi posjet jednoga biskupa ovoj zajednici, koja do veljače ove godine nije imala zakonita župnika.

Na dolasku u mjesto biskupa je dočekao upravitelj župe don Ante Jukić, s predstavnicima župne zajednice i društveno-političkoga života Zapadno-hercegovačke Županije i Grada Širokoga Brijega.

Na euharistijskom slavlju, uz upravitelja župe don Antu, u koncelebraciji su bili fra Ivan Marić, širokobriješki gvardijan i don Stipe Gale, kancelar Mostarsko-duvanjske biskupije.

Na početku svete Mise okupljenu zajednicu vjernika i biskupa pozdravio je upravitelj župe don Ante. Pozdravivši sve okupljene vjernike, među kojima su Miro Kraljević, širokobriješki gradonačelnik i Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade Zapadno-hercegovačke županije, don Ante je naglasio da je “prošlo mnogo vremena kako biskup, apostolski namjesnik i poglavar mjesne Crkve, nije došao u župu Crnač, ali o tome danas nema potrebe govoriti. Radije slušam i ponavljam riječi svetog apostola Pavla Filipljanima: ‘Braćo, ponavljam samo jedno: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, težim’ (3,13-14). Ili kako piše vjernicima Kološanima: ‘Braćo, za onim gore težite, a ne za zemaljskim!’ (3,1-2). Hvala Bogu, vama vjernicima i ocu biskupu što smo danas zajedno ovdje u Crnču, u župnoj crkvi Srca Isusova. Ovo milosno vrijeme i radosni susret omogućilo nam je Presveto i milosrdno Srce Isusovo i vaše istinsko, vjerničko i ljudsko razmišljanje o pripadnosti Crkvi”.

Osvrćući se na prošlu situaciju u župi don Ante je rekao kako vjeruje i nada se “da je put nerazumijevanja i nesloge ostao negdje tamo daleko iza nas, a da su nastupila nova vremena, o kojima govori papa Franjo. To je radosni sinodalni hod vas vjernika, nas svećenika i biskupa s Papom u jednoj svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi. Taj radosni vjernički hod želimo nastaviti i proživjeti u osobnoj, obiteljskoj vjeri i pripadnosti Crkvi. Neka nas milosrdni Isus i njegovo Presveto Srce pouči kako ćemo svaki dan biti bolji, svetiji, Ocu nebeskome draži, a međusobno bliži i razumljiviji”.

Zahvaljujući don Anti na pozdravnim riječima biskup Petar pozdravio je sve okupljene vjernike i na samom početku blagoslovio kalež koji će se upotrijebiti u Misi, a koji je darovao župi Crnač.

U svojoj homiliji biskup Petar govorio je o glasu, odnosno o rođenju Ivana Krstitelja koji je bio glas, preteča Isusa Krista. Biskup je kazao da je “Ivan bio glas koji je vikao u pustinji: ‘Poravnajte put Gospodinu!’ Bio je to glas koji je pozivao ljude na pokajanje u vodama Jordana. Bio je to glas koji je povikao: ‘Evo Jaganjca Božjeg!’ i glas koji je šaptao: ‘On mora rasti, a ja se moram umanjivati!’ Bio je to glas koji nije mogla ušutkati ni krvnička sjekira, jer do danas odzvanja glas koji je rođen Elizabeti i Zahariji”. Pozvao je okupljenu zajednicu vjernika da i ona sama postane i pronađe svoj glas, onaj duhovni, nadnaravni kojim će svjedočiti živu Riječ Božju. Pravi glas se, paradoksalno, pronalazi u trenutku tihe, meditativne molitve. Kada šutimo, molimo se, razmišljamo, kajemo se, Riječ Božja oživljava u nama i vapi iz dubine.

“Moramo poput Ivana Krstitelja biti svjesni, da riječ koju naš glas govori nije naša. I ovo što je danas biskup među vama u ovoj župnoj zajednici Crnač i ovo što vam biskup danas govori nije promocija i pohvala i pokuda nikome i ničega, nego ukazivanje da smo svi poslani i pozvani slušati Kristov glas i ići za njim koji je Dobri pastir svih nas. Jedino u zajedništvu Crkve Kristove nalazimo istinski put u život. Drago mi je da ste i vi kao zajednica vjernika pronašli svoj glas, kojim ćete, u biskupijskom zajedništvu, svjedočiti svoju pripadnost Isusu Kristu u njegovoj Crkvi. Sveti Pavao piše o Crkvi kao otajstvenom Tijelu Kristovu. Jedan ud ne zovemo tijelom. Prst ili nogu ne zovemo tijelom. Kada nema prsta ili bilo kojega uda, tijelo i dalje živi.

Ali, kada je jedan ud bolestan ili boli, cijelo tijelo boli. I kada jedna župa nije u biskupijskom zajedništvu, bol je to za cijelu Crkvu”, naglasio je biskup Petar.

Biskup je pozvao okupljenu zajednicu vjernika da se ugledaju na Presveto Srce Isusovo, koje se u ovoj župi slavi kao zaštitnik župe, Srce Boga živoga, koji je svoju ljubav prema nama posvjedočio na križu.

Na kraju euharistijskoga slavlja župni upravitelj don Ante zahvalio je svima nazočnima i istaknuo: “Hvala Trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu koji nas je danas okupio na ovo zajedničko slavlje kojim smo započeli trodnevni hod i pripravu za svetkovinu zaštitnika naše župe, svetkovinu Presvetoga Srca Isusova. Oče biskupe, poslije riječi zahvale Bogu, zahvaljujem Vama, što ste mogli danas zajedno s nama slaviti sveto misno slavlje i uputiti poruku ohrabrenja okupljenoj zajednici vjernika; što ste, bez obzira, na teška razdoblja života naše župe bili strpljivi i kroz prethodno vrijeme svojim molitvama pratili vjernike naše župe i kao naš Pastir bili zajedno sa svojim vjernim stadom, našom mjesnom Crkvom i župom Crnač.

Neka nas Presveto Srce Isusovo vodi i čuva na svim putovima osobnoga, obiteljskoga i vjerničkoga života, kako vjernike, tako i sve Bogu posvećene osobe, svećenike, redovnike, redovnice, Vas, biskupe Petre, sve biskupe i papu Franju”.

Nakon blagoslova biskup se vjernicima i svećenicima pridružio kod bratskoga stola, koji su pripremili župljani župe Crnač sa svojim župnim upraviteljem.

Euharistijsko slavlje pjesmom je pratio župni zbor pod ravnanjem Ivana Solde.

Ovom svetom Misom župna zajednica u Crnču započela je duhovnu pripravu za proslavu Presvetoga Srca Isusova, koji je zaštitnik župe, a koji će se u župi proslaviti u nedjelju, 26. lipnja 2022.

Izvor: Crkva na kamenu