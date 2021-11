Biti trajno u Božjoj nazočnosti

JARE – Lijepo je i svečano bilo nazočiti na svetkovinu Svih Svetih 1. studenoga 2021. na svetoj Misi u župnoj crkvi u Jarama. Patron župe okupio je velik broj vjernika na misno slavlje. Mnogima je to zgoda da pohode grobove svojih najbližih i rijetka veza s rodnim krajem iz kojega su se iselili i otišli diljem svijeta. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Josip Galić, katedralni župnik iz Mostara u koncelebraciji mjesnoga župnika don Stjepana Ravlića te još trojice svećenika. U prigodnoj propovijedi don Josip je naglasio da nas upravo današnja svetkovina uči koji je naš životni smjerokaz. Što znači biti svet? Čovjek je stvoren na sliku Božju a to znači da smo pozvani živjeti neprolazne ideale: ljubav, pravednost, poštenje i istinu. Isus nas poziva: “Budite sveti kao što je svet vaš Otac nebeski”. Svet znači biti i odgovoran čovjek u ovom svijetu. Mi stalno čujemo, u modernom svijetu svi se pozivaju na slobodu, ali riječi sloboda nedostaje druga riječ koja ima svoju sestru bliznakinju a to je odgovornost. Mi moramo biti odgovorna bića, ali na žalost živimo u vremenu neodgovorna ponašanja. Zato i jest nastupila kriza. Svijet je u krizi jer nam nedostaje svetosti i odgovornosti. U praktičnu životu moramo pokazati da smo sveti i odgovorni. To mora zrcaliti u nama kršćanima i onda ćemo imati pravo ući u onu obećanu baštinu koju nam Isus obećava a to je vječno i radosno nebo radi kojega je on i došao nama, poručio je don Josip.

Za proslavu župnoga patrona župljani su se pripremali trodnevnicom u kojoj su svake večeri molili litanije Svih Svetih i sudjelovali na svetim Misama. Prve dvije večeri trodnevnice svete Mise predvodio je župnik don Stjepan a na uočnicu svetkovine Svih Svetih, svetu je Misu slavio biskup Petar Palić. “Tko su to sveci i zašto nam Crkva stavlja neke ljude pred oči da ih nasljedujemo? Mogli bismo reći da su sveci jednostavno ljudi koji su u svom životu nastojali ovu ljubav prema Bogu i prema bližnjemu provesti konkretno u djelo. Svecem se ne postaje rođenjem, nego ustrajnošću u činjenju dobra. Svetost je moguća. To je naš cilj. Sveci su ljudi koji gledaju Božje lice i koji žive u toj krajnjoj Božjoj radosti i prisutnosti. Drugim riječima mi to zovemo raj. To je vječno blaženstvo. Biti trajno u Božjoj nazočnosti i uživati u radosti gledanja Božjega lica. Svetost je ponuđena svima, zato tu ponudu trebamo iskoristiti. Na tom putu sveci su nam zagovornici i oni nam pokazuju kako je to moguće”, istaknuo je biskup Petar.

Župnik don Stjepan na kraju misnih slavlja na uočnicu i samu svetkovinu Svih Svetih, zahvalio je biskupu Petru na poticajnim riječima koje nam je uputio u propovijedi kao i na dolasku u župu Jare kao i don Josipu. Posebno je zahvalio ministrantima i župnom zboru Fides koji su uzveličali misna slavlja tijekom trodnevnice i župnoga patrona svojim lijepim pjevanjem i služenjem. Ovi su vrijedni ministranti i članovi zbora uvijek spremni i s radošću služe i pjevaju na svetim Misama. Oni to čine s ljubavlju prema Bogu, ustrajnošću i dolascima na probe i svete Mise. Hvala im što razumiju da je to radost, ali i obveza i odricanje. Njihovo zalaganje pohvalio je i biskup Petar, te ih potaknuo da po zagovoru Svih Svetih i ubuduće pjesmom slave Boga i s ljubavlju služe kod njegova stola.

D. Lasić